Quest’anno sono in tanti ad aver deciso di passare il Capodanno in casa. Un po’ per risparmiare e un po’ a causa dei contagi che stanno risalendo. Visto che si tratterà dell’ennesima cena natalizia in casa per una volta vorremmo puntare su decorazioni diverse. Così da avere un po’ di normalità e sentirci in un famoso ristorante ad una festa esclusiva.

Che festa è senza le decorazioni? I palloncini non possono mancare, rigorosamente neri e argento oppure neri e dorati. Non è Capodanno senza i palloncini gonfiati con l’elio che saranno i protagonisti di scenette degli amici. Dopo qualche bicchiere di prosecco è inevitabile che qualcuno si metta a parlare con la voce da elio.

Per un cenone di Capodanno in casa meraviglioso come al ristorante ecco qualche facile decorazione e un centrotavola scenografico

Riutilizziamo la carta da regalo di Natale per creare dei festoni scintillanti. Tagliamo tanti cerchietti e leghiamoli con un filo da lenza trasparente. Appendiamoli in una zona dedicata alle foto con vicino un piccolo tavolino.

Prendiamo dei bastoncini da spiedino che serviranno per creare i nostri gadget. Sul cartoncino creiamo baffi, occhiali glitterati, cappellini e pipe e incolliamoli sul bastoncino. Se non siamo molto pratici di fai da te possiamo acquistarli in negozi per addobbi per feste.

Passiamo alla tavola

Tovaglia a tema oppure classica in cotone con qualche inserto dorato. Non serve tirare fuori il servizio buono di piatti, ma investiamo sul sottopiatto. Bellissimi quelli glitterati in argento oppure oro, ma anche in legno andranno bene. Se poi vogliamo un tocco in più, scegliamoli in vetro e al di sotto mettiamo una foglia. L’effetto wow è garantito.

Per il centrotavola seguiamo il nuovo trend del momento, il tablescaping. Un ritorno alle origini per sentirsi più connessi con la natura. Non pigne o candele, ma rami secchi, foglie e piantine che ci catapulteranno nel bosco. Abbiamo già parlato di alcune idee pratiche. Centrotavola da sogno che ci invidieranno tutti con questi originali materiali naturali a costo zero.

Per il segnaposto possiamo realizzarne di personalizzati con i nomi degli invitati. Piccole targhette di carta riciclata se il nostro tema è green ed ecosostenibilità. Riutilizziamo dei vasettini di vetro e inseriamo un po’ di sabbia decorativa.

Oppure dipingiamo delle mollette del colore del tema e scriviamoci il nome. O se abbiamo qualche tazzina da caffè rotta non buttiamola via, piuttosto usiamola come segnaposto. Inseriamoci un bellissimo fiore reciso e decoriamola con la rafia.

Quindi, per un cenone di Capodanno in casa meraviglioso come al ristorante ecco qualche facile decorazione e un centrotavola scenografico. Muovendoci con un po’ di anticipo possiamo decorare non solo la tavola ma tutta la casa a festa.

Per finire il menù

Cotechino e lenticchie non possono mancare allo scoccare della mezzanotte. Però se vogliamo qualcosa di esclusivo un piatto a base di astice o aragosta è d’obbligo. Non serve per forza acquistare questi crostacei freschi, quelli surgelati andranno benissimo.

Approfondimento

Ecco come pulire e cucinare l’astice e l’aragosta congelati e servirli in un tripudio di gusto come quelli freschi