Il Capodanno si avvicina e molti di noi iniziano ad essere presi dal panico perché non hanno ancora organizzato nulla. Quello che ci impedisce di fare qualcosa di bello è il fatto che tutto costa troppo. Tantissime persone si riversano nelle località turistiche a Capodanno, facendo lievitare i prezzi oltre ogni ragionevole limite.

Per questo, è bene cercare qualche location dove passare un Capodanno non troppo costoso. Oggi proviamo a dare un consiglio che può interessare molte persone che vogliono organizzare un viaggio last minute. Infatti, per un Capodanno favoloso senza spendere troppo scegliamo queste incredibili mete. Vediamo quali sono.

Le due grandi mete

Consigliamo a tutti di dirigersi in Portogallo e di visitare in particolare le città di Lisbona e Porto. Si tratta di un Paese che secondo i dati del MEF è meno ricco dell’Italia, con un PIL pro capite di 10.000 euro in meno del nostro Paese. Il Portogallo è all’incirca al livello della Grecia. Questa condizione genera prezzi più bassi, e quindi rende il Capodanno più adatto a tutte le tasche.

Lisbona è la capitale del Paese e regala scorci meravigliosi che non possiamo perderci. Tra questi, ricordiamo il ponte 25 Aprile, chiamato così per celebrare la restaurazione della democrazia dopo la dittatura di Salazar. Si tratta di una struttura sorprendente, molto simile al ponte che si trova a San Francisco, a migliaia di chilometri di distanza.

A Lisbona, poi, troviamo la Torre di Belém e lo splendido distretto dell’Alfama, ma soprattutto c’è spazio per tanta movida. A Capodanno consigliamo infatti di girare dalle parti del Bairro Alto, la zona con più bar e dove è concentrata la maggior parte della vita sociale. Qui potremo finire l’anno in maniera spensierata, divertendoci come non mai.

Porto è la seconda città più grande del Portogallo, con circa 250.000 abitanti. Questa località si trova nella parte Nord del Paese ed è celebre per la produzione del vino che prende il suo nome.

In questa città potremo goderci il Capodanno partecipando ad uno dei tanti eventi che si organizzano quella sera, facendo il conto alla rovescia nelle strade della città, insieme a migliaia di persone. Bar, ristoranti, e locali di ogni tipo organizzano infatti feste per prepararsi all’arrivo del nuovo anno.

Approfittiamo poi di questo viaggetto per visitare la città, con i suoi spettacolari monumenti. Consigliamo soprattutto la Torre dei Chierici e la chiesa di San Francesco. Porto non ha dei veri e propri monumenti celebri, ma girando per le sue strade possiamo comunque vedere tanti luoghi bellissimi.

Non dimentichiamo, poi, di sorseggiare un po’ di ottimo Porto a cena, per recuperare le forze dopo lunghe passeggiate per le vie della città. Beviamolo accompagnando un ottimo piatto di trippa, forse il più tradizionale dei cibi del posto.

