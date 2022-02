Che soddisfazione ottenere un bucato pulito e profumato! A mano o in lavatrice, gli indumenti morbidi, poi, sono una vera goduria. Pensiamo, ad esempio, all’avvolgente e setoso accappatoio che ci stringe dopo la doccia. Oppure, alla sensazione piacevole di un asciugamano soffice che ci accarezza il volto.

A lungo andare, lavaggio dopo lavaggio, quella morbidezza potrebbe svanire. Un problema imputabile innanzitutto al calcare dell’acqua che s’insinua nei tessuti. Poi, anche a continui lavaggi, o a temperature errate. Spesso, la causa è da ricercare anche nei detersivi utilizzati, magari non idonei a tutti i tessuti.

Ovviamente, in commercio esistono tantissimi prodotti in grado di mantenere i capi morbidi. Primo fra tutti, il classico ammorbidente.

Attenzione, però, perché l’ammorbidente non solo è utile per il bucato domestico, ma risolve anche questi problemi comuni.

Esistono tantissimi prodotti che possono essere utilizzati per più lavori di casa. Molti dei quali sono ingredienti naturali ed economici. È il caso di questa miscela, creata solo con prodotti naturali e di facile reperibilità, che pulisce e disinfetta alla perfezione cucina, sanitari, pavimenti e vetri.

Insomma, in casa possiamo contare sull’efficacia di alcuni ingredienti che molto spesso, invece, sottovalutiamo. Questi 3 trucchetti, ad esempio, sono geniali per lavare i capi neri alla perfezione ma senza correre il rischio di sbiadirli.

Per avere capi bianchi e colorati, asciugamani e accappatoi morbidissimi, scopriamo cosa possiamo fare.

Per un bucato sempre morbido e profumato basta aggiungere quest’ammorbidente naturale in lavatrice ma non tutti lo sanno

Creare un’ammorbidente naturale, ecologico ed economico non è difficile, anzi. La ricetta è semplicissima.

Basteranno due ingredienti. Il primo per ammorbidire e il secondo per regalare un profumo di fresco e di pulito. Mescolare 100 grammi di acido citrico con 900 ml di acqua, possibilmente distillata. Questa miscela sarà formidabile per distendere i tessuti.

Versare il liquido in una bottiglia e usarlo quando serve. Versare un piccolo quantitativo in lavatrice ed il gioco è fatto. Il bucato sarà bello e setoso dopo un solo lavaggio.

Questo ammorbidente fai da te è molto utile per ammorbidire i capi. Tuttavia, non contiene alcuna profumazione. Per questo, ecco arrivare in nostro soccorso il secondo ingrediente di oggi: l’olio essenziale.

Gli oli essenziali hanno il potere di profumare tutti i capi in modo naturale. Basterà scegliere quello che più si preferisce. Dunque, per un bucato sempre morbido e profumato la natura ci viene incontro. In questo modo, potremmo risparmiare soldi preziosi e proteggere l’ambiente.