Con l’avvicinarsi delle festività, i nostri impegni aumentano. Tra regali da acquistare e tavole da imbandire potrebbero sfuggire dei piccoli particolari ai quali molti danno poca importanza ma che potrebbero fare la differenza.

A Natale e a Capodanno i brindisi con amici e parenti non mancano, e in genere si pensa soltanto a un buon spumante o champagne da servire. Anche i bicchieri fanno la loro parte, e per renderli carini e divertenti basta davvero poco.

Per un brindisi da urlo unico e raffinato, ecco come decorare il bordo dei bicchieri con semplici ingredienti.

Le decorazioni da poter eseguire sono davvero tante e in questo articolo consigliamo quelle più semplici e creative.

Decorare con lo zucchero

Il bordo del bicchiere può essere decorato con lo zucchero. Tocca a noi scegliere la tipologia, come lo zucchero a velo, il semolato, oppure di canna.

Procedimento

Immergere il bordo del bicchiere in acqua naturale o gassata, oppure in una bibita zuccherata in modo che faccia da adesivo per l’ingrediente decorativo. Consigliamo di scegliere una bibita chiara per non influenzare il colore della decorazione.

Dopo aver immerso il bordo del bicchiere nel liquido scelto, fare lo stesso con lo zucchero. Procedere in questo modo con tutti i bicchieri da utilizzare.

Decorare con la polvere di caramelle

Se in casa abbiamo delle caramelle, possiamo utilizzarle per questa originale decorazione.

Procedimento

Prendere alcune caramelle e metterle in un sacchetto di plastica alimentare. Poi frantumarle con l’aiuto di un pestello o mortaio eseguendo quest’operazione delicatamente.

Consigliamo di scegliere delle caramelle che si adattano al gusto della bevanda o cocktail da bere.

Decorare con le codette di zucchero colorate

Le codette di zucchero sono di grande effetto, specialmente se scelte colorate.

Possiamo usare anche gli zuccherini colorati rotondi. Entrambe le decorazioni aderiranno bene a tutti quei drinks che in genere vengono serviti con bicchieri bordati con lo zucchero.

Decorare con il cacao

Immergere il bordo del bicchiere precedentemente inumidito con un liquido a scelta (molti usano il latte di mandorla ed è quello che preferiamo) e del cacao in polvere.

Per esaltare il sapore del cioccolato aggiungere un pizzico di sale al cacao.