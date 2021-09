Il seno è decisamente una delle parti più importanti del corpo femminile. È essenziale prendersene cura in quanto la sua salute si riflette non solo sull’aspetto fisico di una donna, ma anche e soprattutto su quello psicologico: ne influenza l’autostima, la femminilità, la sicurezza e il rapporto con il proprio partner. Non importa che sia un seno grande o piccolo, la cosa fondamentale è che sia pieno, alto e sodo.

I motivi della perdita di tono ed elasticità

Ci sono diverse cause per cui il seno perde tono ed elasticità. Tra queste sicuramente incide l’età, per un processo naturale che porta al cedimento del tessuto mammario, la gravidanza, l’allattamento o un’eccessiva perdita di peso. Quest’ultima, oltre a diminuirne in maniera drastica il volume e a favorirne l’abbassamento, può portare alla comparsa poca estetica di smagliature.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

È fondamentale anche fare attenzione alle cattive abitudini che accelerano il processo d’invecchiamento. Evitare di fumare, proteggersi dai raggi solari, fare attività fisica e avere una postura corretta sono alleati della salute del proprio seno. Un altro aspetto sicuramente non meno importante è l’alimentazione. Nutrire i tessuti dall’interno mangiando tanta frutta e verdura consentirà di garantire la giusta idratazione.

Per un bel seno tonico e irresistibile ecco i trucchi per rassodarlo in modo naturale

Considerando che non ci si può esimere dalle attività e dai consigli sopra citati per ottenere o per preservare il décolleté tanto desiderato, di seguito, per un bel seno tonico e irresistibile ecco i trucchi per rassodarlo in modo naturale:

Succo di mele per tonificare

Il succo di mele va imbevuto in dischetti di cotone e applicato sulla zona da tonificare per circa 30 minuti.

Olio d’oliva come elasticizzante

Massaggiare il seno con qualche goccia d’olio d’oliva fino alla base del collo evitando il capezzolo.

Uovo in caso di pelle secca

Preparare un composto con un tuorlo d’uovo e tre cucchiaini di olio d’oliva e spalmarlo su tutto il seno evitando il capezzolo, lasciare riposare per 30 minuti e risciacquare con acqua fredda.

Miele come crema per il décolleté

Preparare un composto con un cucchiaino di miele, uno di panna liquida e un albume d’uovo e applicare sulla zona da trattare, massaggiando fino a completo assorbimento.

Acqua fredda per rassodare

Massaggiare con getti di acqua fredda e movimenti circolari passando continuamente da un seno all’altro.

Massaggi giornalieri

Con una mano che tira il seno verso l’interno e l’altra verso l’esterno. Ripetere più volte al giorno.

Reggiseno giusto

Deve essere comodo, elasticizzato e leggero.

Per la salute e la cura del proprio seno le attenzioni non sono mai troppe!