Per mantenere pulito il terrazzo o il giardino dobbiamo fare attenzione a diverse cose. Difatti, trattandosi a tutti gli effetti di un luogo esterno, bisogna essere in grado di affrontare fenomeni che in casa non accadono. Non parliamo soltanto della pioggia, della grandine o del vento ma anche, e soprattutto, del disturbo che possono causare alcuni animali.

In particolare, gli uccelli, nemici giurati dei nostri terrazzi. Infatti quest’ultimi non solo fanno rumori e suoni fastidiosi ma spesso decidono anche di utilizzare il nostro spazio esterno come luogo ideale per lasciare gli escrementi.

Ottime tecniche

Proprio perché questo problema colpisce moltissime persone ed è presente da tantissimo tempo, possiamo trovare ottime tecniche per allontanare o eliminare gli uccelli. Alcune puntano a spaventarli tramite suoni o riflessi che li infastidiscono, mentre altre provano a dar loro fastidio tramite gli odori.

Nell’articolo di oggi, in particolare, ne vogliamo presentare una che fa parte di quest’ultima categoria. Straordinariamente efficace e, soprattutto, super economica da mettere in pratica.

Per un balcone senza piccioni e altri uccelli basta questo ingrediente semplicissimo da trovare

Il modo migliore per cacciare gli uccelli dal terrazzo e assicurarsi che non tornino più è quello di scoprire quali ingredienti abbiano nei loro confronti un effetto repellente. Ci riferiamo ad alimenti o composti di cui basta solo l’odore per non far avvicinare questi animali al nostro balcone.

Bene, neanche a dirlo, il metodo che presentiamo oggi si basa proprio su una di queste sostanze. Vediamo, infatti, come per un balcone senza piccioni e altri uccelli basta questo ingrediente semplicissimo da trovare. Ci riferiamo all’olio essenziale di timo.

Quest’olio, reperibile in qualsiasi erboristeria o sui maggiori siti di acquisto online, si dimostra un’arma vincente contro gli uccelli. In quanto, rilascia un odore che, sebbene a noi risulti gradevole, disturba moltissimo questi animali. I quali, al solo odore, non solo si allontaneranno rapidamente ma eviteranno anche di riavvicinarsi in futuro.

Per sfruttarlo al meglio, possiamo metterlo all’interno di quattro recipienti da posizionare negli angoli del terrazzo. Oppure, in alternativa, è possibile inserirlo all’interno di un nebulizzatore per poi spruzzarlo sulla ringhiera e sui luoghi maggiormente frequentati da questi animali.

Per chi volesse poi scoprire altri ottimi metodi con cui possiamo risolvere questo problema, suggeriamo di leggere altri nostri articoli a riguardo. Ad esempio, pochi giorni fa, abbiamo svelato come incredibilmente per cacciare definitivamente i piccioni basta strofinare il davanzale con questo ingrediente.