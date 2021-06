Di piante ornamentali ne esistono davvero tante. Ma quando andiamo a comprarle al vivaio optiamo sempre per le più conosciute. Non sapendo, invece, che ormai è possibile reperire anche degli esemplari più esotici. Che non solo sono bellissimi da vedere, ma che sono anche facili da coltivare. Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa parleremo di una pianta ornamentale bellissima. Che renderà i nostri balconi stupendi e invidiati da tutti.

Originaria delle Filippine una bellissima pianta dai fiori rosa

Stiamo parlando della Medinilla Maginifica. La particolarità di questa pianta è che i suoi fiori sembrano quasi dei grappoli. Quando sbocciano si possono vedere tra i petali queste perle rosa dall’effetto magnifico. Non sono difficili da trovare nei vivai o negozi specializzati. Ma incutono un po’ di timore perché sembrano difficili da curare. Invece è proprio il contrario.

Per un balcone o una veranda esotica e scenografica scegliamo questa bellissima pianta

Questa pianta è perfetta sia per gli interni che gli esterni. Se coltivata in vaso raggiunge anche 1 metro e 20 cm di altezza. Ma all’esterno può arrivare anche a 2 metri. Fiorisce in primavera e i suoi fiori si possono ammirare per tutta l’estate. I loro colori variano dal rosa pallido fino al corallo. Questa pianta ha solo bisogno di una cosa, l’esposizione. Essendo una pianta tropicale la luce è fondamentale. Non raggi diretti, ma va posizionata in un posto luminoso.

Non ha bisogno di molta acqua, ma preferisce ambienti un po’ più umidi. Innaffiamola sempre con acqua a temperatura ambiente. E nebulizziamo le foglie ogni 2 o 3 giorni. Per garantire la sua sopravvivenza in inverno pensiamo ad una piccola serra se la teniamo in giardino.

Quindi, per un balcone o una veranda esotica e scenografica scegliamo questa bellissima pianta. Originale e non comune è davvero facile da mantenere. Soprattutto se viviamo in una zona mite. Se invece le temperature invernali scendono di molto, scegliamo piante che resistono al freddo.