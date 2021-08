Per quanto non tutti lo considerino come parte integrante dell’abitazione, il terrazzo rimane a tutti gli effetti un luogo di casa. In quanto tale dovrebbe ricevere le stesse attenzioni e cure che siamo soliti riservare per altre stanze. Soprattutto in una stagione come l’estate dove è possibile pranzarci, riposarcisi e, se abbastanza grande, organizzarvi aperitivi con amici. A dire il vero non sono pochi a rendersi conto della potenzialità dello spazio esterno che possiedono. Questi ultimi in particolare infatti sono sempre in cerca di idee nuove per arredare e valorizzare questi luoghi.

La scelta migliore

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Esistono diverse strategie che possiamo mettere in campo per arredare e abbellire il nostro balcone. Non a caso qualche mese fa abbiamo spiegato come si potesse arredare un terrazzo trasformandolo da piccolo ad accogliente. Si può sfruttare la ringhiera come appoggio per tavolini e piccoli barbecue o decorare l’ambiente con tende, le idee sono molte. Oggi però ci vogliamo soffermare su una scelta di arredamento che, senza ombra di dubbio, si rivela essere sempre perfetta. Ci riferiamo, ovviamente, all’utilizzo delle piante. In particolare a quello di una specie che proprio in questi mesi è in grado di dare il meglio di sé.

Per un balcone fiorito e colorato da ora fino a fine settembre ecco la pianta indimenticabile

Tra poche settimane potremo dire addio al caldo afoso e alle importanti conseguenze delle temperature elevate di questi giorni. Difatti già da fine agosto l’estate inizierà una curva discendente che porterà inevitabilmente all’inizio dell’autunno e dunque ad un periodo più fresco. Tra tutte le varie conseguenze del cambio stagionale vi sono anche le fioriture delle piante. Difatti, al fine di continuare a regalare al terrazzo un’esplosione di colori floreali, dobbiamo conoscere quali specie siano in grado di dare il meglio durante il periodo di transizione che ci aspetta. A questo proposito vediamo come per un balcone fiorito e colorato da ora fino a fine settembre ecco la pianta indimenticabile.

Parliamo della veronica. Non tutti la conoscono ma questa pianta perenne regala dei fiori bellissimi dai colori sgargianti e vivaci. Mentre alcune varietà vedono il loro periodo di fioritura massimo ad agosto, altre continuano a fiorire fino all’inizio dell’autunno. Proprio per questo motivo si presenta come la specie ideale da posizionare sui terrazzi e nei giardini in questi due mesi. Il suggerimento è quello di rivolgersi al proprio fioraio di fiducia. Il quale senza dubbio sarà in grado di fornirci le diverse varietà di veronica, di modo da riempire l’arredamento dello spazio esterno in maniera organizzata. Assicurandoci dunque di godere sempre della presenza di fiori, anche durante il cambio stagione.