Può capitare di dover sistemare alcune parti della nostra casa ma purtroppo non avere abbastanza spazio con il rischio di trovarsi una casa disordinata.

Per questo è molto importante essere pratici e sfruttare ogni spazio possibile. È il caso di bagni troppo piccoli che possono creare dei problemi di ordine e spazio non di poco conto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

In realtà anche i bagni più piccoli possono rivelarsi dei veri e propri ambienti in cui potere sistemare tante cose non perdendo comunque ogni comfort.

Basta essere accorti e pratici e le idee verranno. Infatti, per un bagno spazioso e funzionale ecco 3 ingegnose idee che pochi conoscono.

Per un bagno spazioso e funzionale ecco 3 ingegnose idee che pochi conoscono

La prima idea può essere quella di arredare con uno specchio contenitore che può essere un oggetto multifunzionale e dalle forme ridotte. Questa tipologia di arredo, infatti, può dare luminosità al bagno da un lato e dall’altro offrire una pratica soluzione per conservare all’interno oggetti come profumi e trucchi.

Il secondo suggerimento, invece, è una porta scorrevole. Solitamente vanno bene anche le classiche porte cosiddette “a battente” che possono essere molto pratiche. Infatti si può sfruttare il retro applicando dei ganci per appendere ad esempio asciugamani o accappatoi. Diversamente una scelta saggia se si ha poco spazio, è proprio quella appunto della porta scorrevole: bella esteticamente e anche pratica.

La terza idea pratica e funzionale per un bagno ordinato

Infine, il terzo suggerimento riguarda i sanitari. È possibile, infatti, poter recuperare dello spazio scegliendo un mini lavabo che ci permetterà più libertà di movimento.

In questo modo si potrà avere anche più spazio per mettere degli oggetti che con il lavabo a grandezza tradizionale sarebbe più difficile da fare.

In questo modo potremo avere un bagno ordinato e funzionale che ci permetterà anche di risolvere un ulteriore problema.

Stiamo parlando di quello legato alla maggiore facilità con cui si potranno pulire queste parti del bagno. Cioè i pavimenti, le piastrelle e le fughe dei pavimenti che sono le parti del bagno che di solito si sporcano più facilmente.

Approfondimento

5 errori da evitare per una casa al mare perfettamente ordinata e accogliente