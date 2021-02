Ogni volta che si pulisce il bagno si desidera l’odore di pulito per sempre. Invece dopo due giorni, ma anche solo dopo uno, quell’odore di fresco e di igiene non c’è più. Non è che poi il bagno puzzi, però non ha più l’odore di pulito. Cosa possiamo fare dunque? Certo non possiamo lavare il bagno ogni giorno per fargli avere un buon odore, sarebbe follia. Per fortuna ci sono altre soluzioni, alcune ovviamente più scontate, una veramente geniale. Ma andiamo per ordine.

Per un bagno sempre profumato basta fare così

Partiamo quindi da quelle tecniche che sono forse le più comuni. La prima è sicuramente un profumo per ambienti. Il profumo per ambienti però molte volte contiene alcool o sostanze chimiche e quindi l’odore che viene emanato sarà abbastanza chimico.

Una soluzione forse migliore rispetto al profumo per ambienti è la candela profumata. La scelta della candela è sempre molto difficile, perché non tutte profumano realmente o magari il profumo selezionato e poi disperso nell’aria non è esattamente piacevole. Per delle candele però molte buone si consiglia Bath and Body Works oppure Price’s.

Ma veniamo ora al metodo fai da te

Per un bagno sempre profumato basta fare così, basta applicare questo semplice trucco et voilà. Allora quello che occorre fare è scegliere un olio naturale profumato, magari alla lavanda, oppure allo zenzero o al lime, insomma quello che più aggrada l’olfatto.

Una volta scelto l’olio bisogna versare qualche goccia di questo all’interno della carta igienica, precisamente all’interno del rotolo. In questo modo il bagno sarà sempre profumato, ma non saranno necessari profumi artificiali o soprattutto profumi a vista.

Ogni volta poi che la carta igienica termina, buttare via nel secchio della carta il rotolo, sostituirlo e applicare altre gocce di profumo sul rotolo. Ed ecco che il bagno sarà sempre bello profumato con sforzo zero.

