Arredare casa trasmette la sensazione di dare inizio ad una nuova parte della vita. Alcuni lo fanno per lavoro ed altri per hobby.

A chiunque piace avere una casa curata e bella e per questo si cerca sempre di creare uno stile inconfondibile. Però, solo pochi sanno come arredare casa spendendo poco e senza rinunciare al buon gusto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per alcune stanze, infatti, può essere anche più faticoso. Se pensiamo al bagno, difficilmente si scelgono i giusti accessori.

Analizziamo quindi come arredare anche questa parte della casa. Esiste un’idea geniale a cui pochi pensano.

Per un bagno sempre perfetto e magnifico basta questo infallibile trucchetto forse poco conosciuto

Quando si acquista una casa o la si affitta, molto spesso, si trova parte di essa già arredata. Alcune stanze si possono modificare e si possono sostituire i mobili. Altre volte, invece, basta solo aggiungere qualche accessorio.

Può capitare di trovare un bagno moderno o composto da materiali antiquati. Ma il risultato sarà sempre quello di avere una stanza fredda e spoglia.

Nonostante i vari accessori che si possono aggiungere, non si trova mai quello che possa migliorare la situazione.

E, inevitabilmente, si va a peggiorare questa parte di casa tanto da tenerla nascosta il più possibile.

Come fare a rinnovare il bagno senza dover ricorrere ad una vera e propria ristrutturazione?

Basterà ricreare un’atmosfera rilassante con qualche colpo di colore. E serviranno sono delle piante.

Per un bagno sempre perfetto e magnifico basta questo infallibile trucchetto forse poco conosciuto. Il risultato sarà straordinario.

Le 3 piante ideali

Spesso basta solo un po’ di verde per dare un tocco in più a salone o balcone. E lo stesso vale per il bagno.

Potremo trovare facilmente la pianta perfetta e adatta alla misura di questa stanza.

Si consiglia di valutare queste tre piante: la calathea, la stromanthe e la begonia.

La prima si adatterà bene a tutti i bagni che hanno una finestra. Richiede infatti luce costante ma non per forza diretta. Giochiamo sul colore del vaso, insieme al verde delle foglie otterremo una stanza molto più vivace.

La stromanthe, invece, si adatta anche ai bagni meno illuminati e sopporta benissimo anche il vapore che si forma dopo aver fatto la doccia. Questo la renderà ancora più rigogliosa.

Infine, la begonia, è adatta ad ambienti più piccoli. E riesce ad impreziosire perfettamente il bagno senza richiedere troppe attenzioni.

Ecco come arredare un bagno in un modo unico e renderlo magnifico.

Approfondimento

Come pulire il piano cottura ad induzione facilmente con un semplice trucchetto