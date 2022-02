Capita spesso che le ore passate in cucina siano vanificate da un attimo di distrazione. Infatti basta un attimo per rovinare la cena preparata con impegno e amore.

Sugo bruciato, patate croccanti che diventano morbide, pasta scotta, risotto crudo, arrosto secco e stopposo o ancor peggio bruciato.

Niente paura perché ad ogni impiccio in cucina c’è una soluzione che ci aiuterà a salvare la cena.

Per un arrosto succulento e gustoso ecco gli errori da evitare per non renderlo asciutto e stopposo e come fare per ammorbidirlo

Durante la preparazione dell’arrosto capita che la carne si indurisca e che diventi stopposa e poco gradevole da mandare giù.

In questi casi non c’è da preoccuparsi perché basteranno dei piccoli trucchetti per rendere l’arrosto nuovamente morbido e per creare un sughetto davvero delizioso che gli darà un sapore stellare.

Trucchetti salva arrosto

Se la carne dell’arrosto dovesse apparire dura prima della cottura, potremmo decidere di aggiungere in cottura qualche cucchiaio di bicarbonato. Uno per ogni mezzo chilo di carne.

Se invece l’arrosto diventa stopposo e asciutto in seguito alla cottura, allora potremmo rimediare tenendo la carne avvolta in carta argentata per almeno 10 minuti subito dopo la cottura. Questo permetterà all’umidità di ammorbidire la carne.

In più è bene ricordare che la carne si indurisce durante le cotture prolungate perché tende a disidratarsi. Questo perché le proteine con il calore tendono a coagulare rilasciando l’acqua. In questi casi il segreto è una cottura a basse temperature, meglio evitare fiamme alte e temperature elevate.

Se invece vogliamo ammorbidire un arrosto già cotto basterà mettere nel ripiano più basso del forno una pentola piena di acqua. Accendere il forno e lasciar scaldare l’arrosto, una volta ben caldo avvolgerlo in carta alluminio e lasciarlo riposare per almeno 10 minuti.

Dunque sono questi i segreti per un arrosto succulento e gustoso ecco gli errori da evitare per non rendere la carne dura e stopposa.

Per impreziosire il nostro arrosto potremmo optare per la creazione di un gustoso e cremoso sughetto. Vediamo come fare.

Salsa cremosa per arrosto

Ingredienti:

Fondo di cottura dell’arrosto;

Cucchiaio di farina;

1 cucchiaio di burro;

1 bicchiere di brodo vegetale;

Procedimento:

Una volta cotto l’arrosto, raccogliere il brodino che fuoriesce. In un tegamino mettere la farina e il burro fuso; accendere la fiamma ed aggiungere il brodo vegetale e il sugo dell’arrosto. Mescolare con l’aiuto di una frusta a mano. La crema inizierà piano piano ad addensarsi, spegnere quando sarà completamente densa e compatta.

Se la salsa è troppo densa è possibile renderla più cremosa con l’aggiunta di un mestolo di brodo.

Mentre se si è intolleranti al lattosio è anche possibile evitare l’uso del burro che viene utilizzato per rendere il sugo lucido.

