Si dice che vivere un trasloco sia uno dei momenti più complicati della vita sia fisicamente che emotivamente. Questo perché non si sta semplicemente cambiando casa ma rivoluzionando tutto ciò che ci circonda. Cambiano improvvisamente spazi e punti di riferimento, ci si ritrova a dover conoscere nuovi vicini e trovare nuove abitudini. Si prova allo stesso tempo agitazione, euforia, nostalgia e un fortissimo stress che deriva dall’ansia di chiudere per sempre un capitolo più o meno doloroso della nostra vita.

Parola d’ordine organizzazione

Per organizzare un trasloco perfetto ci vogliono circa 2 mesi, tempo nel quale dobbiamo pianificare con cura tutte le cose da fare. Questo aiuterà sicuramente a non farci trovare impreparati e a ridurre l’ansia del trasloco. Bisogna anche sempre ricordarsi che più lavoro faremo nella casa vecchia, più semplice sarà sistemarsi in quella nuova.

Pianificare le attività è faticoso ma utile

Prima di traslocare bisognerebbe dedicare qualche giorno al decluttering e cioè a liberare ogni stanza delle cose che non ci servono più e che occuperebbero inutilmente spazio negli scatoloni. Altre attività utili e consigliate sono: stilare una lista di mobili ed elettrodomestici che porteremo, capire come imballare gli oggetti fragili, quantificare il numero di scatole e decidere cosa metteremo dentro organizzando come da tradizione le scatole per stanza. Ma vediamo come traslocare senza ansia con questo segreto facilissimo da seguire e davvero rivoluzionario.

Per traslocare senza ansia ecco un segreto davvero rivoluzionario

Il vero segreto però è fare uno scatolone non per stanza ma per priorità. In questo scatolone metteremo tutto ciò che ci servirà all’arrivo nella nuova casa. Non avremo così bisogno di dover recuperare dalle scatole di diverse stanze le cose immediatamente utili. Scriviamo su ogni lato “GIORNO 1” e mettiamo dentro: lenzuola, asciugamani, accappatoio, pantofole, caricatori, una lampada, carta igienica, asciugacapelli, spazzolino e beauty case. Se si possiede un’aspirapolvere piccola è il caso di mettere anche quest’ultima in questa scatola “salvavita”.

Questo consiglio è davvero facilissimo da seguire e almeno in parte potrà sollevare chi sta vivendo questo momento delicato da uno degli stress più grandi: ritrovarsi in una casa nuova con i piatti di porcellana sistemati e nemmeno le lenzuola sul materasso.