Non c’è persona che non amerebbe un bel balcone. Non solo per una questione estetica, ma anche per coltivare le nostre piante. Soprattutto per chi vive in città, un angolo verde potrebbe essere solo un sogno. Con la bella stagione, avere un piccolo spazio all’aperto potrebbe aiutarci a rilassarci.

Trasformare una finestra in balcone potrebbe essere più facile di quanto sembri. Infatti ci bastano pochi passaggi e un po’ di burocrazia per ottenere il nostro piccolo angolo esterno. Infatti, per prima cosa dobbiamo chiedere l’autorizzazione al Comune. Se poi ci troviamo in condominio, dobbiamo interpellare anche l’assemblea. Quando tutte le autorizzazioni saranno approvate, allora possiamo iniziare il nostro lavoro. Per trasformare una finestra in balcone seguiamo questi consigli utili.

Requisiti e primi passi

L’unico requisito fondamentale è abitare al piano terra. In questo modo sarà tutto più facile. Se invece abitiamo in piani più alti, ci dovremo rivolgere ad aziende specializzate. Il primo passaggio è controllare il muro e la sua struttura. Questo perché l’aumento dell’apertura potrebbe causare problemi alla stabilità dell’edificio. L’apertura dovrà coincidere con il suolo, quindi dovremo cambiare la nostra finestra con una portafinestra.

Inoltre, la parte superiore deve essere sigillata e viene generalmente utilizzato del compensato. In particolare, se vogliamo essere sicuri di utilizzare il balcone anche durante il periodo invernale, possiamo trovare delle soluzioni. Ad esempio installando una pensilina oppure utilizzando della plastica trasparente.

Per trasformare una finestra in balcone ecco tutti i consigli su materiali e illuminazione anche per una mansarda

Realizzare una ringhiera è inoltre fondamentale. Partiamo da delle piccole colonne in cemento oppure, per una versione più elegante, in ferro battuto. La forma è generalmente rettangolare o quadrata, poiché sono più facili da eseguire. In alternativa, possiamo anche utilizzare il legno e dipingerlo del colore che più ci aggrada.

Per utilizzare lo spazio anche nelle ore più buie, possiamo illuminare il nostro balcone. Anche se dipende dalle dimensioni, possiamo optare per dei faretti oppure per delle lampadine a LED. Non dimentichiamoci di pensare ad una spina elettrica vicino all’apertura, oppure all’esterno. Questo per evitare problemi nella chiusura e apertura della finestra.

Per chi non ha la possibilità di uno spazio esterno, può optare per una finestra a balcone. Questa alternativa prevede la sostituzione di una ringhiera al posto del muro. Basterà poi proteggerla con del vetrocemento, per ottenere una visuale, ma non rinunciando all’isolamento.

Inoltre, se abbiamo una mansarda possiamo optare per una finestra a balcone per il lucernario. Questo spazio scompare completamente quando viene chiuso e si allinea con il tetto. In questo modo otterremo un affaccio completo, ma protetto da una piccola ringhiera.

