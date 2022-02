Molto spesso la frenesia quotidiana causa nervosismo, stanchezza e stress. Si hanno sempre poche occasioni per rilassarsi e rigenerarsi, quindi non c’è cosa migliore che concedersi ogni tanto una fuga da tutto e da tutti. Una breve vacanza dedicata al relax può essere una vera e propria terapia, soprattutto se si decide di andare in un posto immerso nella natura.

Perché scegliere vacanze nella natura?

Progettare una vacanza nella natura, seppur breve, ha un effetto curativo e può offrire tanti benefici. Dona pace e serenità, aiuta a sciogliere ansie e tensioni, migliora la qualità del sonno e allenta lo stress fisico e mentale. Permette di praticare attività all’aria aperta, come trekking, escursioni in bicicletta o passeggiate a cavallo, che contribuiscono ancor più alla sensazione generale di relax. Si può inoltre sperimentare la disintossicazione dal mondo digitale: lontani dal WI FI e spegnendo smartphone e computer si staccherà davvero la spina dal lavoro e dai pensieri stressanti. Una vacanza nella natura, infine, offre anche un’ottima occasione per scoprire piatti tipici della cucina del posto, fatti con ingredienti genuini e prodotti a km 0.

Per trascorrere un weekend davvero romantico e rilassante questi posti insoliti ed originali immersi nella natura sono la meta perfetta

Riconnettersi con la natura, anche solo per una notte, allontanandosi dallo stress cittadino è possibile, grazie ad alcune proposte davvero originali. Chi da bambino non ha mai desiderato una casa sull’albero? Beh ora non è più un sogno, ma una vera e propria tendenza. Negli ultimi anni, in Italia ci sono diverse strutture, poco convenzionali, che vantano deliziose camere sospese da terra per soggiorni da favola. Ce ne sono per tutti i gusti e tutti i tipi di viaggiatori.

Tra i boschi incontaminati in provincia di Udine, ci sono due casette a forma di pigna disposte su tre livelli con tutti i comfort e una vetrata sul soffitto per vedere il cielo e le stelle. Per una vacanza più spartana, sempre in Friuli, c’è il Tree Village aperto alle famiglie. Manca il bagno e la corrente in camera e si dorme in sacco a pelo.

In Trentino si trova il Caravan Park Sexten, dove ci sono casette dotate di tutti i comfort in perfetta armonia con la natura.

In Piemonte, nel cuore del Monferrato, c’è l’Aromantica, un hotel sospeso tra i rami di cedro e circondato dal profumo di essenze aromatiche. A Manta, in provincia di Cuneo, si trova il Giardino dei Semplici, che offre una casetta interamente in legno in un bosco di querce ed aceri.

Altri consigli

In Toscana, alle porte di Firenze, c’è la Casa di Barthel, confortevole e vintage, circondata da pini secolari e uliveti toscani. Una delle particolarità più curiose di questa camera sull’albero sono le lavagne al posto delle pareti, su cui poter lasciare un messaggio.

Nel cuore viterbese c’è la Black Cabin, la casa sull’albero più grande d’Europa. È un eco-loft posto su un pino marittimo di 200 anni.

Sono veramente tante le case sugli alberi e sono sparse in tutta Italia. Per trascorrere un weekend davvero romantico e rilassante, basta andare sul web e trovarne una in ogni Regione. Quelle presenti nell’articolo sono tutte proposte citate dall’autore, ma potrebbero esserci soluzioni altrettanto valide che non sono state menzionate. Non ci resta che scegliere!