La cottura in forno è uno dei metodi più apprezzati per la preparazione di succulenti piatti. Essa infatti garantisce la formazione di una crosticina gustosa all’esterno, mentre lascia il cuore tenero e soffice.

Ma quando prepariamo le nostre ricette è più giusto procedere con una cottura in forno preriscaldato, o in forno freddo?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Preriscaldare il forno significa portarlo alla giusta temperatura prima di infornare la preparazione, basta semplicemente accendere l’elettrodomestico una decina di minuti prima di infornarla. Molto spesso le ricette ci suggeriscono di procedere ad una cottura previo riscaldamento, tuttavia non è sempre necessario.

Le pietanze che richiedono un preriscaldamento

Tra le pietanze che richiedono un preriscaldamento ci sono sicuramente i lievitati. Questo perché altrimenti lo sbalzo termico eccessivo ne impedirebbe la lievitazione. Invece una cottura graduale favorisce una buona lievitazione, ma anche la formazione di una piacevole crosticina esterna.

Molte ricette di lievitati in realtà non necessitano di un lungo preriscaldamento, è infatti sufficiente accendere l’elettrodomestico 15 minuti e a basse temperature, prima di infornare la torta. E solo dopo aver infornato la torta, procedere all’aumento di temperatura. Il preriscaldamento è anche importante nelle preparazioni che vedono come protagonista il burro, che con il calore si rassoda e compatta velocemente. Con il forno a freddo perderebbe la forma e rischierebbe di sbriciolarsi. Per torte alte e sofficissime sono questi i segreti per una cottura ideale. Inoltre per torte sempre alte e morbidissime, buone da leccarsi i baffi anche senza lievito con questi trucchetti facili e veloci che pochi conoscono.

Pietanze da cuocere a freddo

Nella preparazione di pietanze che non subiscono la lievitazione, la cottura a freddo si rivela la scelta migliore. Ad esempio nella preparazione di piatti come pasta al forno, patate, lasagne, verdure, pesce impanato o polpette.

Mentre invece la preparazione di arrosti prevede un precedente riscaldamento del forno. Infatti, prima di mettere il nostro arrosto nel forno, per ottenere un piatto gustoso e croccante è necessario che il forno sia arrivato ad una temperatura elevata, altrimenti la rosolatura non avverrà.

Consigli

Il consiglio è comunque quello di preriscaldare il forno anche quando non è specificato, in quanto comunque la cottura inizia da quando il forno ha raggiunto la temperatura.

Dunque, per torte alte e sofficissime sono questi i segreti per una cottura ideale.