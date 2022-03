Con il passare degli anni, il fisico comincia a mostrare i segni del tempo. Una delle parti del corpo in cui ciò accade in maniera piuttosto evidente, sono le braccia. Molti non ci pensano e si concentrano più che altro sulla pancia, che vorrebbero piatta come una tavola, e sui glutei, che desiderano alti e sodi. Per sfoggiare un bel fisico, si dovrebbe però svolgere un allenamento completo, che va a sollecitare i principali gruppi muscolari di tutto il corpo. Se non rafforziamo ad esempio i muscoli di braccia e schiena, ci potremmo ritrovare nel giro di breve tempo con una postura errata e con la pelle molle che traballa quando alziamo le braccia. Per evitare l’imbarazzante “effetto tendina”, si potrebbero provare questi 3 semplici esercizi adatti anche alle over 50. Ma, come già accennato, oltre alle braccia cadenti, dovremmo però considerare anche spalle e schiena.

Rafforzare i muscoli di queste parti del corpo ci permetterebbe di mantenere una postura corretta. Considerando poi la prova costume, ormai dietro l’angolo, dovremmo anche pensare a sfoggiare delle belle spalle aperte, un dorso segnato dai muscoli e delle braccia toniche. In questo articolo suggeriremo un esercizio davvero molto efficace che possiamo fare anche a casa.

Per tonificare braccia, spalle e schiena, ecco 1 esercizio molto efficace da fare a casa e gli errori da evitare

Parleremo del diamond push up, un esercizio che coinvolge tutte e tre le parti del corpo citate nel titolo, ed anche molte altre. Si tratta di una variante dei classici push up, ovvero i piegamenti sulle braccia, più comunemente (ma erroneamente) chiamati flessioni.

Vediamo come eseguire i diamond push up. Stesi con la pancia a terra, sistemare le mani sotto al petto in modo che indici e pollici delle due mani si tocchino. In pratica, le mani dovranno formare la forma di un diamante. Da questa posizione, stendere le braccia e andare in posizione di plank. Abbassare quindi il torace fino a sfiorare le mani e poi stendere di nuovo le braccia per ritornare nella posizione iniziale. Durante l’esecuzione, mantenere la schiena piatta e fare attenzione a non allargare mai i gomiti verso l’esterno. Mantenere inoltre sempre ben contratti glutei, addome e quadricipiti.

Questo esercizio non è semplicissimo, ma è davvero molto efficace. È importante eseguirlo correttamente. Si può cominciare anche con sole 5 ripetizioni, purché correttamente effettuate.

I diamond push up coinvolgono principalmente i seguenti muscoli:

Eseguendo i diamond push up si migliorano di molto anche la forza e l’equilibrio.

Attenzione agli errori da evitare

Come per qualsiasi esercizio fisico, la corretta esecuzione è fondamentale sia per ottenere buoni risultati che per evitare infortuni. Vediamo quindi quali sono i 3 errori più comuni da evitare.

La schiena va sempre tenuta dritta e mai inarcata per non sovraccaricare la parte lombare; non irrigidire il collo e mantenerlo in linea col resto del corpo. Per facilitarsi, guardare sempre il pavimento; non eseguire l’esercizio troppo in fretta. Fare sempre una piccola pausa, sia in fase di salita che di discesa. Così facendo, i muscoli lavoreranno più intensamente e si evita il rischio infortuni.

Ecco, dunque, l’esercizio più consigliato per tonificare braccia, spalle e schiena, da fare ovunque, anche a casa.

