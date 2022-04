Le vacanze di Pasqua sono state per molti l’occasione per rivedere amici e parenti, accogliendoli e preparando per loro gustose leccornie. Certamente, per fare bella figura, oltre a cucinare deliziosi manicaretti ci saremo impegnati per lucidare la casa da cima a fondo.

Naturalmente, però, dopo aver avuto ospiti e aver cucinato per una tribù è tempo di rimettersi a strofinare di nuovo. In cucina ci saranno macchie di vario tipo, così come sulle tovaglie, e anche vetri e pavimenti non saranno usciti indenni dalle giornate di festa. Visto lo scenario che si prospetta viene voglia di alzare gli occhi al cielo e sospirare. Un nugolo di detersivi e strofinacci aspetta solo di essere usato, ma chi ha voglia?

Che noia, poi, quando a metà della tornata di pulizie ci accorgiamo di essere rimasti sprovvisti di qualche detergente. In questo caso, però, possiamo facilmente ovviare al problema in quanto basterebbe un solo prodotto.

Per togliere macchie o incrostazioni e disinfettare le superfici in ogni angolo di casa potremmo, infatti, affidarci a questo sgrassatore fai da te. Il grande vantaggio del prodotto non sta solo nell’essere ecologico e presentare ingredienti di facile reperibilità, ma anche di essere multiuso.

Le sostanze che lo compongono si adatterebbero, infatti, a più superfici, ma ricordiamoci sempre di provare il prodotto su piccole porzioni per valutare eventuali reazioni. Inoltre, nel caso di materiali piuttosto delicati, come ad esempio marmo e parquet, meglio puntare su composti più specifici, seppur sempre fai da te.

Per togliere macchie o incrostazioni e disinfettare le superfici di bagno o cucina proviamo questo sgrassatore ecologico multiuso

Non resta, dunque, altro da fare se non scoprire come realizzare un detergente casalingo da sfruttare al meglio nelle pulizie di casa.

Nello specifico ci occorreranno:

800 ml di acqua distillata;

120 g di soda da bucato;

180 g di sapone ecologico per i piatti.

Per prima cosa, prendiamo un contenitore o una bacinella e sciogliamo la soda nell’acqua distillata, amalgamando con un vecchio cucchiaio.

A seguire, aggiungiamo il detersivo ecologico per piatti, che può essere acquistato o anch’esso fatto in casa.

Ottenuta una soluzione omogenea, trasferiamola nel flacone vuoto di uno sgrassatore ormai finito, così da riciclare la confezione e sfruttare lo spruzzino.

Applichiamo la soluzione sulle superfici da trattare e ripuliamo prima con un panno inumidito e poi con uno asciutto, preferibilmente di cotone.

Lettura consigliata