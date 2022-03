Almeno una volta nella vita ci sarà capitato di ospitare sulla nostra pelle qualche brufolo e la convivenza con queste “puntine” non è delle più semplici.

Innanzitutto, sono antiestetiche e potrebbero minare la nostra autostima, soprattutto quando sbucano nella zona del viso e lo accendono di rosso.

Poi, però, i brufoli potrebbero causare dolore, in particolare quando si gonfiano e hanno una cupoletta bianca.

Inoltre, spesso ci tengono compagnia per tanto tempo e una volta che finalmente vanno via ci potrebbero lasciare un ricordino del loro passaggio: delle macchie rossastre.

Queste, chiamate tecnicamente discromie cutanee, sarebbero anche causate da uno stato infiammatorio come, per esempio, l’acne a cui fanno capo proprio i brufoli.

Quindi, dopo aver lottato contro di loro, potremmo dover ritardare il nostro “the end” e continuare a combattere contro le macchie rosse.

Ma quali rimedi naturali potrebbero aiutarci ad essere vincitori?

Lo scopriremo nell’articolo di oggi e vedremo che alcuni di questi saranno proprio un momento di “coccola” per la nostra pelle.

Per togliere le macchie rosse lasciate dai brufoli sulla pelle potremmo provare questi delicati rimedi naturali oltre al succo di limone

Come anticipato dal titolo, tra gli antidoti più utilizzati troviamo proprio il limone.

Il succo di questo agrume sarebbe famoso per le sue proprietà schiarenti.

Tuttavia, potrebbe risultare leggermente aggressivo, in particolare per la zona viso e per chi ha una pelle sensibile.

Allora, se non volessimo utilizzarlo come rimedio fai da te, potremmo valutare questi altri 3 prodotti.

Il primo è una polvere bianca, alleato di quasi tutte le pulizie domestiche e altrettanto famoso come il limone.

Stiamo parlando del bicarbonato di sodio, che nei confronti delle macchie rosse agirebbe sempre come schiarente. In più, avrebbe anche l’effetto di uno scrub per pulire la pelle in profondità.

Per usarlo, basterebbe:

mescolare un cucchiaio di bicarbonato ad un cucchiaio d’acqua;

creare una cremina da stendere sulle zone interessate e massaggiare;

lasciar agire qualche secondo e poi risciacquare.

Il secondo prodotto nostro alleato sarebbe la camomilla, lenitiva e calmante.

Dovremmo fare un infuso, usando le bustine o i fiori essiccati, lasciarlo intiepidire e poi picchiettarlo sulle macchie con un batuffolo di cotone.

Ancora, potremmo utilizzare qualche goccia di olio di rosa mosqueta, considerato un potente anti-macchie, dall’azione cicatrizzante e rigenerante.

Una maschera e un impacco

Sempre per togliere le macchie rosse lasciate dai brufoli potremmo approfittarne per fare una maschera viso.

La ricetta di bellezza che proponiamo prevede di miscelare:

una tazzina da caffè di argilla verde, ideale per pelli impure e grasse;

mezza tazzina di acqua minerale.

Questo composto dovremmo stenderlo sull’intero viso, aiutandoci con un pennello, tenerlo in posa per 15 minuti e poi sciacquare fino a rimuovere ogni residuo.

Infine, nel caso in cui avessimo poco tempo, potremmo fare un veloce impacco con del gel di Aloe vera, antinfiammatorio naturale, lenitivo e idratante.

Basterebbe spalmarlo sulle zone arrossate e macchiate, tenerlo in posa 4-5 minuti e poi sciacquare.

Approfondimento

Come evitare i brufoli post ceretta o dopo la depilazione con rasoio grazie a questi trucchetti geniali poco conosciuti