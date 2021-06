Tutti gli occhiali, sia da vista che da sole, dopo un po’ di tempo fanno i conti con un fastidiosissimo problema: i graffi. Sarà capitato a tutti di provare quell’orribile emozione del graffio dopo una caduta o vedere male per via dell’usura dei vetri.

Da oggi per togliere i fastidiosi graffi sulle lenti degli occhiali bisogna assolutamente provare uno di questi 3 metodi della nonna.

Come lucidare le lenti degli occhiali

Anche se abbiamo speso una cifra considerevole per lenti in vetro o antigraffio prima o poi capita di trovare dei piccoli e fastidiosi segni del tempo sul nostro paio di occhiali. Il problema, però non riguarda solo il lato estetico. Purtroppo, tralasciando questo dettaglio, potrebbero peggiorare i problemi di vista a causa di una visuale poco chiara.

Vediamo insieme come rimuovere i graffi dagli occhiali con i rimedi fai da te più efficaci.

Il primo metodo per togliere questi graffietti superficiali consiste nel pulire le lenti con acqua calda e sapone neutro. Dopo averli puliti con un panno morbido bisognerà risciacquarli per eliminare i residui di sapone. Poi si dovrà applicare un po’ di dentifricio su un batuffolo di cotone e lucidare con cura con piccoli movimenti circolari. Risciacquare nuovamente e asciugare con un panno morbido. In questo modo i graffi saranno molto meno evidenti e quasi impercettibili.

Trucchetti efficaci

Un altro metodo della nonna riguarda i prodotti pulenti per i CD. Infatti esistono in commercio alcuni prodotti adatti per riparare i graffi dei dischi per ascoltare la musica. Si dovrà applicare il prodotto pulente sulle lenti aiutandosi con panno umido e morbido. Dopo aver strofinato leggermente sarà utile un panno in microfibra per lucidare. Questo trucco si rivelerà molto efficace soprattutto con gli occhiali da sole. Le lenti a specchio, infatti, hanno una certa somiglianza con lo specchio dei CD o dei DVD.

Per eliminare quei piccoli graffi leggeri sulle lenti antigraffio si può anche usare il bicarbonato. Dopo aver mischiato in parti uguali acqua e bicarbonato e avendo ottenuto una pasta, strofinarla con movimenti circolari per pochi secondi.

Ecco spiegato perché per togliere i fastidiosi graffi sulle lenti degli occhiali bisogna assolutamente provare uno di questi 3 metodi della nonna.