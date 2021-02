Le gomme da masticare possono essere tanto piacevoli quanto fastidiose. Sono infatti difficilissime da rimuovere se si attaccano a scarpe, capelli e soprattutto vestiti. In questi casi strappare via i chewing-gum non è un’opzione. In questo modo la situazione non si risolverebbe perché rimarrebbero comunque dei residui appiccicosi.

Per riuscire a eliminare i chewing-gum da vestiti e magliette bisogna invece ricorrere a dei trucchi particolari. Questi non prevedono l’uso di detersivi o prodotti aggressivi. Di conseguenza non si rischia di rovinare il tessuto da pulire. Per togliere i chewing-gum dai vestiti basta questo: giocare con il caldo e con il freddo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Acqua bollente contro la gomma da masticare

Uno dei modi per rimuovere i chewing-gum dai tessuti prevede l’uso di acqua bollente. Possiamo procedere in due modi. Da un lato si può immergere l’interno capo in una pentola di acqua bollente e quindi strofinare via la gomma da masticare. Dall’altro, invece, si può utilizzare un bollitore e versare l’acqua direttamente sopra al chewing-gum.

In entrambi casi si deve strofinare l’area con uno spazzolino vecchio (ma pulito) in modo da rimuovere ogni residuo. Attenzione, però, usiamo questo metodo solo con dei tessuti non delicati. Altrimenti rischiamo di rovinare il capo per sempre.

E il ghiaccio?

Per togliere facilmente ogni traccia di gomma da masticare da un tessuto basta sfruttare il ghiaccio. Esatto, per togliere i chewing-gum dai vestiti basta questo! Anche in questo caso possiamo agire in due modi diversi.

Se il vestito in questione non è molto grande sfruttiamo direttamente il freezer. Pieghiamo il capo facendo attenzione a tenere il chewing-gum sempre verso l’esterno. Quindi infiliamo il vestito in freezer e lasciamolo al gelo per 3 o 4 ore. Dopodiché aiutiamoci con un coltello e stacchiamo la gomma dal vestito.

In alternativa possiamo mettere un cubetto di ghiaccio in una bustina e premerlo sopra al chewing-gum. Teniamolo in questa posizione per qualche decina di minuti e poi procediamo come prima. Togliere la gomma da masticare sarà un gioco da ragazzi!