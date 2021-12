Molti di noi, andando avanti, si preoccupano di vedere i segni del tempo sul proprio fisico. Questa è una reazione piuttosto normale quando ci si accorge che gli anni stanno passando. Infatti, il trascorrere incessante dei giorni ci fa pensare che anche a livello estetico le cose si stiano trasformando. E questo è certamente vero. Proprio per questo motivo, diverse persone tentano dei cambi di stile (a volte anche drastici) per provare a nascondere in tutti i modi i segni del tempo. In realtà, questa operazione si rivela tanto più facile del previsto, se si sa esattamente cosa fare. Infatti, basterebbero poche e semplici accortezze per donare giovinezza e freschezza a chiunque e dimostrare diversi anni in meno rispetto a quelli che si hanno in realtà.

Per togliere 10 anni dal nostro volto non dovremo far altro che modificare le sopracciglia in questo modo

Ci sono tante accortezze che possiamo avere per provare a sembrare più freschi e per adottare un look più giovanile e sbarazzino. Per esempio, per prima cosa potremmo pensare ai capelli. Infatti, ci sono alcuni tagli che doneranno una luce del tutto nuova al nostro volto. E uno di questi lo consigliamo proprio in questo nostro precedente articolo. Oppure, possiamo pensare ai colori con i quali ci vestiamo, che potrebbero ringiovanire il nostro stile. E anche in questo caso, ce ne sono due in particolare che potrebbero diventare i nostri più grandi alleati. O ancora, dovremmo pensare ad alcuni particolari del nostro volto che potrebbero fare la differenza. Infatti, forse non tutti lo sanno ma per togliere 10 anni dal nostro volto non dovremo far altro che modificare le sopracciglia in questo modo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco come dovremmo portarle per cercare di apparire più giovani e per dare distensione al nostro viso

Modificare le sopracciglia per raggiungere il nostro scopo sarà davvero un gioco da ragazzi. Infatti, tutto ciò che dovremo fare sarà seguire delle linee guida generali e generiche molto semplici, ma di impatto ed efficaci. Per prima cosa, ricordiamoci di non rendere mai le nostre sopracciglia troppo sottili. Infatti, una consistenza più marcata darà forza al nostro sguardo, rendendolo più fresco e giovanile. E se dovessimo avere pochi peli, nessun problema. Potremo rimediare con del colore (permanente o meno) per far sembrare la forma più larga. Inoltre, cerchiamo sempre di tenere a mente che la forma deve essere ad arco con angoli morbidi, che donino dolcezza allo sguardo. Se poi vogliamo osare e ottenere un look davvero all’ultimo grido, rendiamole anche leggermente squadrate.

Approfondimento

Apparire sempre più giovani e mai stressati con un contorno occhi naturale da fare direttamente a casa