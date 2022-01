Si ha la convinzione che il caldo o il freddo eccessivo possano distruggerli o almeno allontanarli per un po’. Puntualmente, però, si intrufolano nelle nostre case in qualsiasi stagione, smentendo ogni certezza e creando scompiglio e disagi tra le mura domestiche.

Il protagonista di questo articolo è proprio lui: il millepiedi, ovvero un animaletto invertebrato, con un corpo cilindrico e composto da più segmenti, munito di innumerevoli zampette. Descritto così potrebbe sembrare carino ed innocuo. In realtà, pur non essendo pericoloso, a causa dell’odore nauseabondo e delle macchie che solitamente lascia sulle superfici, non favorisce di certo l’igiene. Inoltre ha la capacità di insinuarsi tra fessure e fori impercettibili e di nascondersi in posti impensabili, anche quelli da noi meno graditi. Dunque, per tenere lontani definitivamente i millepiedi da casa bastano questi ingredienti naturali ed efficaci ed alcune semplici accortezze.

Le loro abitudini

I millepiedi vivono in habitat bui e umidi come sottovasi, fenditure di tronchi e cortecce, sotto le pietre o cumuli di foglie. Quando si intrufolano all’interno, invece, gradiscono crepe nei muri, stanze o cantine umide, bagni, sottoscala, armadi e dispense. Insomma non disdegnano proprio nulla. Le ore crepuscolari-notturne sono quelle in cui emergono per nutrirsi e si cibano principalmente di foglie secche, legno, vegetali marci ed insetti. Non trasmettono malattie, ma per difesa secernano sostanze repellenti maleodoranti che possono provocare irritazioni alle mucose.

Accorgimenti di cui tener conto

Ci sono alcuni espedienti che, se messi in pratica, potrebbero limitare di molto l’invasione di questi animaletti. Innanzitutto, se si ha un giardino è importante cercare di innaffiarlo durante le prime ore del mattino per permettere al terreno di asciugarsi entro sera. Evitare accumuli di fogliame, terriccio e compost e rimuovere tavole e pietre, almeno quelle di medie dimensioni. Tagliare spesso l’erba, rastrellare di tanto in tanto il prato e fare in modo che non si creino ristagni d’acqua. In questo modo, per quanto possibile, si toglieranno le loro fonti di cibo. Lungo il perimetro di casa e intorno alla catasta di legna, qualora ci fosse, cospargere della cenere, meglio ancora della calce viva.

All’interno di casa cercare di sigillare crepe e fori, controllare le guarnizioni di porte e finestre ed eventualmente sostituirle ed installare delle zanzariere qualora foste sprovvisti. Un’altra accortezza è fare in modo che le grondaie spingano l’acqua piovana distante dalle pareti esterne per evitare ipotetiche infiltrazioni. Infine valutare se munirsi di un deumidificatore nelle stanze più umide.

La presenza di millepiedi negli ambienti domestici è dunque ripugnante. Dopo aver avuto tutte le attenzioni del caso sia all’esterno che all’interno dell’abitazione, se il problema si ripropone esiste un ennesimo tentativo ecologico da mettere in pratica: una soluzione di acqua calda, bicarbonato e olio essenziale di lemongrass. Una volta miscelato il tutto, inserire la soluzione in una bottiglietta spray e spruzzare intorno agli infissi o negli interstizi in cui si potrebbero annidare. Questo prodotto, per le caratteristiche dei suoi componenti e per l’intenso odore, tiene lontani i millepiedi e i fastidi che recano.