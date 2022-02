In ogni momento della propria vita seguire un’alimentazione equilibrata potrebbe essere la chiave per prevenire malattie e altri problemi di salute. Con l’avanzare dell’età questo è ancora più importante, perché la probabilità che compaiano potrebbe aumentare.

Molto spesso si parla dei cibi che bisognerebbe mangiare oppure evitare a tavola. Tuttavia, anche le bevande hanno un ruolo molto importante per il benessere del proprio corpo.

Fondamentale è tenere sotto controllo i valori del sangue. A questo scopo, una bevanda vegetale ancora poco usata potrebbe ad esempio aiutare a ridurre il colesterolo.

Invece, per tenere basso il livello di acido urico, altro valore del sangue a cui prestare attenzione, c’è una bevanda che potrebbe essere d’aiuto.

Perché si forma e quali sintomi causa quando ne aumentano i livelli nel sangue

L’acido urico è l’esito del metabolismo di alcuni acidi nucleici chiamati purine, contenute in molti alimenti che assumiamo quotidianamente. Tuttavia, a volte l’organismo non riesce a smaltire correttamente l’acido urico e quello in eccesso si deposita nelle articolazioni.

Questo potrebbe portare alla comparsa di malattie come la gotta, sempre più diffusa soprattutto in età avanzata. Se compaiono i sintomi di acuti attacchi di artrite, improvvisi e ripetuti nel tempo, si potrebbe essere in presenza di questa malattia del metabolismo.

Le cause possono essere diverse, dalla genetica all’invecchiamento, ma su una cosa si potrebbe provare ad agire: la dieta.

Infatti, una dieta equilibrata e povera di purine potrebbe aiutare a favorirne il controllo dei valori nel sangue e a ridurne la sintomatologia.

Per tenere basso il livello di acido urico nel sangue è questa la bevanda che potrebbe aiutare oltre all’acqua

Oltre ai cibi, anche le bevande potrebbero incidere sui livelli di acido urico. Il primo consiglio è valido per il benessere generale, ossia bere molto. In particolare, bisognerebbe bere circa due o tre litri di acqua al giorno per rimanere sufficientemente idratati.

Ma non è solo l’acqua che potrebbe aiutare, infatti anche il latte è una bevanda consigliata perché a basso contenuto di purine. Sebbene si dovrebbero limitare i prodotti di origine animale, le uova, il latte e i suoi derivati sarebbero accettati e anzi potrebbero aiutare nella prevenzione.

Bisognerebbe invece evitare alcolici, soprattutto la birra e i superalcolici, perché aumenterebbero la produzione di acido urico. Inoltre, potrebbero ostacolare la sua eliminazione da parte dei reni.

Dato che anche tenere sotto controllo il peso è molto importante, sarebbero da limitare gli alimenti ricchi di grassi, tra cui anche alcune bibite dolci.

Oltre a ciò, chi soffre di diabete dovrebbe bere una giusta quantità di vino in base alle calorie giornaliere.