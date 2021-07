Tante sono le ricerche che mettono in evidenza come è importante avere in equilibrio il numero dei trigliceridi. Fra queste ci sono la ricerca condotta dal Copenhagen University Hospital pubblicata sulla rivista scientifica Annals of Neurology.

È stato dimostrato, infatti, che il rischio di avere degli ictus possa aumentare proprio per questa ragione. In particolare, se il numero dei trigliceridi supera gli 89 mg/dl e i 443mg/dl il rischio aumenta.

Per gli uomini può arrivare a raddoppiare mentre per le donne può essere ben quattro volte di superiore. Per questa ragione è di grande importanza correggere ciò che può aiutare nel mantenere in equilibrio questo valore ovvero la dieta.

Una corretta alimentazione insieme ad abitudini di vita sana può aiutare moltissimo a mantenere i livelli dei trigliceridi bassi e nella norma. Nello specifico, per tenere basso il livello dei trigliceridi sono questi i cibi da mangiare.

Cosa inserire nella dieta per avere un livello stabile dei trigliceridi

Per prima cosa il consiglio degli esperti è importante l’apporto di almeno 3 porzioni al giorno di verdura. Il motivo sono le fibre e il fatto di essere antiossidante.

Le patate rientrano fra i cibi da mangiare, perché sostituiscono pane e pasta ma devono essere consumate con la buccia e lasciate raffreddare. Nonostante ciò, sono comunque da tenere presente pane, pasta riso integrale, orzo, cereali integrali non zuccherati.

La ragione è che contengono maggiori quantità di grassi mono o polinsaturi. Poi possono essere inseriti latte e yogurt parzialmente scremati come anche la carne bianca e rossa a condizione che sia di taglio magro e privata del grasso visibile.

Il pesce può essere inserito nella dieta anche tre volte a settimana e poi si possono mangiare anche i formaggi e gli affettati. La condizione è di non mangiarli più di 2 volte a settimana e purché siano affettati sgrassati.

Infine, rientrano anche l’olio vegetale insaturo (massimo 2-4 cucchiai al dì) come mais e girasole oppure il classico olio extravergine d’oliva.

Da evitare o limitare gli alcolici, bevande dolcificate e gassate, i dolci e i grassi di animali (come burro, strutto maionese e panna).

