Il momento di tirare fuori questa tradizione genera sempre qualche problema. Come servire il pandoro in modo così sfizioso da lasciare tutti a bocca aperta? La ricetta che segue intende risolvere questo piccolo inconveniente delle festività natalizie.

Semplicemente, per tagliare e servire finalmente in pandoro in modo originale basta preparare questo golosissimo dolce veloce.

Ingredienti per la charlotte di pandoro (ingredienti per 8 persone)

un pandoro;

250 grammi di mascarpone ben freddo da frigorifero;

200 grammi di ricotta ben sgocciolata;

250 grammi di panna fresca da frigo;

80 grammi di torrone da tritare;

100 grammi di zucchero a velo;

qualche rametto di rosmarino;

2 tazzine di caffè freddo non zuccherato;

zucchero a velo q.b.;

qualche biscotto natalizio per decorare.

La charlotte è un tipico dolce a base di savoiardi e crema bavarese. Sarà proprio il pandoro a sostituire i savoiardi e la crema al mascarpone non farà sentire la mancanza della crema bavarese. In alternativa, anche questa variante soffice come velluto si prepara in 10 minuti senza uova né farina.

Iniziare mescolando con una forchetta la ricotta per renderla cremosa. È possibile usare tanto quella di pecora, che quella di mucca o alternarle entrambe. Unire anche mascarpone, panna liquida e zucchero, montando con le fruste elettriche prima a bassa velocità. Bisognerà ottenere una crema densa e spumosa.

Un piccolo trucco per montare il tutto alla perfezione consiste nel tenere ciotola e fruste in frigo per una mezzoretta. La loro temperatura fredda aiuterà gli ingredienti a montare bene.

Conservare la crema preparata in frigo, in una tasca da pasticciere.

Come assemblare il dolce

Collocare il cerchio di una tortiera da 22 centimetri su un piatto da portata. Tagliare 4 fette di pandoro a uno spessore di un paio di centimetri. Una sola fetta servirà per la base ed è possibile tagliarla per adattarla alla tortiera.

Tagliare 2 delle 4 fette di pandoro prima ottenute a metà. Usarle per foderare la circonferenza della tortiera, con le punte verso l’alto.

A questo punto, mettere al centro la fetta tagliata come base e bagnarla con il caffè freddo. Farcire con tanta crema e il torrone sbriciolato. Con l’ultima fetta, sigillare il dolce e spennellare altro caffè.

Praticare ciuffi di neve e decorare con casette di biscotti di marzapane e rosmarino e con un bel nastro. Spolverare di zucchero a velo.

Approfondimento

