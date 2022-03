Ora che finalmente le cose sembrano tornare come un tempo, risulta più facile incontrare amici e parenti. Ovviamente, da bravi italiani, il modo che tutti noi preferiamo è quello di godere della compagnia dei nostri cari attorno alla tavola.

C’è chi per sbalordire i propri ospiti si lancia nel cucinare ricchi arrosti, cannelloni e lasagne, piatti della tradizione a cui è difficile dire di no. Tuttavia, se stessimo cercando qualcosa di cremoso, fresco e raffinato non dovremmo perderci questo primo piatto per stupire gli ospiti.

Il buono delle cose semplici

Oggi vedremo un modo originale e semplice di cucinare il risotto al quale daremo un tocco di primavera e un tocco di mare. Quello che realizzeremo, infatti, è un risotto con zucchine al quale daremo un tocco da chef aggiungendo le vongole. Per la preparazione avremo bisogno di:

riso;

zucchine;

prezzemolo;

limone;

aglio;

peperoncino;

brodo vegetale.

Cominciamo la ricetta partendo dalle vongole che andranno fatte spurgare in acqua salata eliminando così la sabbia al loro interno. Fatto questo, in una padella metteremo aglio, olio, peperoncino, scorza di limone ed i gambi del prezzemolo. Quando il tutto avrà preso calore aggiungeremo le vongole in padella lasciando che queste si aprano man mano. Quando le vongole saranno aperte, togliamole dalla padella e sgusciamone più della metà. Di vitale importanza sarà conservare il liquido di cottura rilasciato dalle vongole che sarà una vera bomba di gusto.

Per stupire gli ospiti non servono arrosti e sformati ma questo cremoso primo piatto meglio delle lasagne

Successivamente laviamo e tagliamo le zucchine a rondelle per poi saltarle in padella rapidamente con dello scalogno. Una volta cotte, frulliamo e mettiamo da parte.

Finalmente possiamo dedicarci al risotto partendo dalla tostatura del riso che poi andrà bagnato con il brodo vegetale. Quando saremo a metà cottura, potremo aggiungere anche la crema di zucchine e l’acqua di cottura delle vongole. Questo mix renderà fresco e sapido il piatto conferendo una cremosità davvero irresistibile.

Una volta cotto il risotto, mantechiamo con olio d’oliva ed aggiungiamo anche le vongole sgusciate, scorza di limone e basilico. Termineremo il piatto con una macinata di pepe per poi guarnire con le vongole rimaste con il guscio. Un piatto semplice ma di grande effetto grazie al quale potremo assicurarci i complimenti dei commensali.

