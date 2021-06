Una ricetta buonissima fresca ed elegante da presentare sulle nostre tavole è a base di fave. Questi legumi verdi e nutrienti danno un gusto delicato e unico alla tartinade alla francese che possiamo preparare velocemente.

Questa ricetta si presta come aperitivo ma anche come piatto di contorno o secondo per una cena delicata e leggera.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Per stupire gli ospiti con una cena elegante o per far gioire il nostro partner ecco una ricetta raffinata dal gusto orientale a base di fave

Questa ricetta ha solo 101 kilocalorie per persona, un apporto di 4 g di proteine, 19 g di glucidi e 1 g di lipidi. È quindi perfetta per stare in forma e non ingrassare, ma con gusto. La tartinade di fave all’orientale per 4 persone si prepara in 25 minuti e necessita di 15 minuti di cottura. In poco più di mezz’ora questo piatto prelibato sarà pronto.

Prendiamo questi ingredienti:

a) 300 gr di fave surgelate;

b) una piccola zucchina lavata e tagliata a piccoli dadi;

c) una cipolla pelata e tagliata;

d) uno spicchio d’aglio pelato e tagliato;

e) un pizzico di cumino in polvere;

f) un pizzico di cannella;

g) un pizzico di peperoncino;

h) un cucchiaino di olio di oliva;

i) 5 foglie di prezzemolo finemente tritate;

l) 5 foglie di coriandolo spezzettate;

m) sale e pepe q.b.

Ecco come preparare questa gustosissima ricetta

Per stupire gli ospiti con una cena elegante o per far gioire il nostro partner ecco una ricetta raffinata dal gusto orientale a base di fave.

Facciamo cuocere le fave per 5 minuti in acqua bollente salata, scoliamoli e togliamo la pellicola fibrosa che li avvolge. Mettiamo le zucchine a piccoli dadi su un piatto, copriamolo di pellicola e facciamo cuocere 3 minuti al microonde. In seguito, scoliamolo l’acqua che fuoriesce dalla cottura.

Versiamo le fave, i dadi di zucchina, l’aglio, la cipolla e le spezie in un frullatore, mischiamo per ottenere un mélange abbastanza compatto. Aggiungiamo alla purea di fave l’olio di oliva e le erbe spezzettate. Saliamo e mettiamo del pepe a piacimento, e serviamo fresca la tartinade di fave all’orientale.