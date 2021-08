Molti sono capaci di stirare bene, ma pochi sono davvero esperti. Per dare forma agli abiti ci conviene inumidirli prima di stirarli e premerli col ferro. Spruzziamo un po’ di appretto e completiamo con un nuovo colpo di vapore. Tuttavia, per stirare bene pochi ricordano questi semplicissimi trucchetti. Eccoli svelati dagli Esperti della Redazione Moda di ProiezionidiBorsa.

Rispettiamo la sequenza

Iniziamo con le cuciture, poi le pince le pieghe. Questa sequenza di operazioni, infatti, ridona ad ogni abito la sua forma di base originaria. Ora, possiamo stirare le maniche il colletto ed infine il dorso di camicie e cappotti. Iniziamo col premere e poi a muovere il ferro da stiro, seguendo con cura la direzione del tessuto. Il movimento da fare è sempre dall’alto verso il basso. Questa tecnica vale per tutto tranne per le gonne, le cravatte e gli abiti tagliati e montati in diagonale.

Contiamo fino a quindici

La stiratura e la pressione con il ferro risultano migliori se non solleviamo dall’asse da stiro il tessuto appena lisciato. Prima di farlo, contiamo fino a quindici e facciamo aria con un ventaglio per facilitare l’evaporazione dell’umidità. Per fissare la stiratura, appendiamo un abito o dei pantaloni su una gruccia di forma adatta e in un luogo ventilato. Se in estate vogliamo aumentare la freschezza delle lenzuola, ricordiamoci di non stirarle ma di piegarle molto bene e di dare un unico colpo di ferro alla fine.

In “lista d’attesa” per l’armadio

Per stirare bene pochi ricordano questi semplicissimi trucchetti. Attendiamo sempre un quarto d’ora prima di riporre i capi stirati nell’armadio. Inumidiamo con l’appretto polsini, orli e tutti i punti dove il tessuto è doppio. Non usiamo l’appretto spray in presenza di una fiamma libera come quella di caminetti e fornelli. Non spruzziamolo mai su fibre sintetiche, perché rimane in superficie e neanche sui tessuti arricciati o elasticizzati. Quando stiriamo le fodere, invece, utilizziamo sempre il ferro da stiro a bassa temperatura.

Non stiriamo le camicie con tracce di sudore o con macchie di rossetto. Quando incontriamo i bottoni, lavoriamo a rovescio. Non tocchiamo le cerniere con il ferro da stiro. Per stirare bene la cerniera, teniamola aperta e lavoriamo con la punta del ferro prima di chiuderla.