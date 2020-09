L’amore non bisogna implorarlo e nemmeno esigerlo. L’amore deve avere la forza di attingere la certezza in se stesso. Allora non sarà trascinato, ma trascinerà. Così Herman Hesse definiva uno dei sentimenti più puri che siano mai stati provati dall’uomo. L’amore, diciamocelo, è il motore della vita. Siamo tutti più felici quando siamo innamorati. Ci brillano gli occhi. Sorridiamo in continuazione. Abbiamo talmente tanta energia da sentirci capaci addirittura di scalare una montagna. È per questo che non possiamo farne a meno. Ma, attenzione, come per ogni cosa bella, anche in questo caso c’è il rovescio della medaglia. Sì, perché, se un amore finisce, riprendersi può diventare una sfida piuttosto ardua. E, soprattutto, per stare meglio, ci vogliono esattamente 90 giorni! Ecco di cosa stiamo parlando e come puoi andare avanti con facilità.

Tre mesi per superare un amore basteranno?

Dunque, sembra ci vogliano tre mesi per sentirsi meglio dopo la fine di una rottura. A confermarlo è il dottor Paul McKenna. Quest’ultimo, infatti, ha affermato che novanta giorni siano il limite massimo in cui si prova dolore. Si tratta di quello struggimento che tutti proviamo quando un amore vero e sincero finisce. Questo può far sperare tutti gli innamorati che stanno leggendo questo articolo e che si ritrovano con il cuore spezzato ora. Sì, perché in fondo tre mesi non sono molti. E si tratta di un periodo in cui possiamo guardare dentro noi stessi, cercando di capire cosa non ha funzionato. Perciò, dobbiamo solo aspettare. Per stare meglio, ci vogliono esattamente 90 giorni. Ecco di cosa stiamo parlando e cosa possiamo fare per ritrovare il benessere.

Qual è il modo migliore per superare una rottura?

In realtà, non c’è esattamente un modo per superare la fine di una storia. In questo articolo, noi di ProiezionidiBorsa ti avevamo già dato dei consigli per riprenderti al meglio. E seguirli non potrà che farti bene! Ma se proprio non riesci, allora il tempo sarà tuo amico. Quei tre mesi, infatti, passeranno in fretta. E, anche se ti sembra impossibile, la scienza stessa ti dice che la supererai. Gli scienziati della Saint Louis University, infatti, hanno analizzato i comportamenti di un cervello innamorato. Il risultato? Gli esseri umani sono “programmati” per dimenticare anche gli amori più forti ed emozionanti della loro vita.

Perciò, tempo al tempo. Goditi la tua nuova vita e libera la mente! In fondo si sa che quando si chiude una porta, si apre un portone!