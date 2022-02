Purtroppo non tutti possono mangiare quello che desiderano, nonostante l’irrefrenabile tentazione. Sono molte le persone che, ad esempio, per ragioni di linea o per questioni di intolleranze e disturbi sono costrette a rinunciare ai latticini. Allo stesso modo, alcuni sono costretti a rinunciare alle uova per questioni allergiche o semplicemente per tenere d’occhio la linea. Questo però non vuol dire che sia necessario rinunciare al piacere di dolci deliziosi, seppur con qualche accortezza.

Già avevamo affrontato l’argomento svelando come realizzare degli ottimi biscotti al cioccolato senza burro e uova.

Oggi ampliamo ulteriormente il ricettario fornendo delle gustose ricette per stare leggeri e mangiare con gusto.

La colazione della domenica

Cominciamo da un semplice dolcetto che trova il suo miglior impiega al primo mattino per golose colazioni: i pancake. Simbolo delle colazioni più sostanziose, oggi vedremo come realizzarli senza ingredienti che potrebbero dar fastidio a qualcuno. In una ciotola metteremo 150 g di farina, mezza bustina di lievito per dolci, 2 cucchiai di olio di semi, 150 ml d’acqua e 50 g di zucchero. Mescoliamo tutti gli ingredienti con una frusta fin quando il composto sarà liscio. Dopodiché ungiamo la padella con poco olio e versiamo un mezzo mestolo del nostro composto. Cuociamo 2 minuti per lato ed ecco una colazione da gustare con miele, sciroppo d’acero o frutta fresca.

Per stare leggeri e mangiare con gusto ecco 3 dolci senza latte, uova e burro

Allo stesso modo possiamo realizzare senza latte, burro e uova anche un delizioso dolce al cioccolato. Avremo bisogno di:

250 g farina;

150 ml acqua;

80 ml olio di semi;

25 g cacao amaro;

150 g zucchero semolato

50 g scaglie di cioccolato;

15 g lievito per dolci.

Uniamo farina, cacao amaro in polvere, lievito e zucchero in una ciotola, mentre in un altro contenitore mischieremo acqua e olio. Uniamo le due misture e lavoriamo con un cucchiaio di legno per poi aggiungere alla fine il cioccolato in scaglie.

Ungiamo e infariniamo uno stampo per dolci e versiamo l’impasto al suo interno. Cuociamo in forno a 180° per 30 minuti fin quando il dolce sarà cotto.

Fresca bontà

Sostituendo qualche ingrediente possiamo ottenere un’ottima torta al limone leggera. Uniremo 300 g di farina, 140 g di zucchero, 150 ml d’acqua, 60 ml olio di semi, 1 bustina di lievito, buccia e succo di 2 limoni. Come prima uniamo le componenti solide e a parte quelle liquide per poi mescolarle insieme. Dopo aver oliato e infarinato lo stampo, versiamo l’impasto e inforniamo sempre a 180° 30 minuti. Una volta cotto il dolce bucherelliamolo con un coltello e spennelliamo con un mix di zucchero semolato e succo di limone.