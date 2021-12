Durante le feste, molte persone amano mangiare le vongole, magari con un bello spaghetto al dente con aglio, olio e prezzemolo.

Una delle cose peggiori che può capitare quando mangiamo le vongole è ritrovarci con della sabbia sotto i denti. La sensazione di quei piccoli granellini è qualcosa di molto fastidioso, che genera irritazione quando accade. Anche quando siamo convinti di aver lavato tutto accuratamente, salterà sempre fuori una vongola che ha trattenuto qualche granello di sabbia.

Attenzione a questi passaggi fondamentali

Per questo motivo bisogna avere delle accortezze specifiche quando le prepariamo. Per prima cosa dovremo assicurarci di acquistare solo vongole freschissime e di ottima qualità.

Inoltre, appena aperta la rete, dovremmo controllare le vongole una ad una, e scartare quelle aperte e rotte. Solo quelle chiuse, infatti, saranno le vongole che useremo. Eseguiti questi primi controlli, dovremo procedere con la pulizia.

Per eseguire una pulizia perfetta, utilizzeremo un ingrediente molto efficace che praticamente tutti abbiamo in cucina. Ecco di cosa si tratta.

Per spurgare le vongole ed eliminare tutta la sabbia basta questo ingrediente che tutti abbiamo in cucina

Indipendentemente dalla tipologia, pulire il pesce è un compito piuttosto arduo. Eliminare tutti gli scarti che potrebbero crearci fastidi, come le spine o, nel caso delle vongole, la sabbia, non è facile come potrebbe sembrare.

Infatti, quasi nessuno conosce questo segreto per pulire il pesce con le spine alla perfezione senza nessuna fatica.

Tornando alle vongole, invece, ecco come pulirle utilizzando semplicemente un po’ di farina.

Sveliamo il metodo che utilizzano anche i migliori chef

Abbiamo già aperto la retina e abbiamo lavato le vongole sotto l’acqua corrente, eliminando quelle rotte o aperte. Le vongole acquistate al supermercato sono già pulite ma, per una maggiore sicurezza, potremmo strofinare una paglietta sui gusci, per eliminare l’eventuale sporco rimasto.

Ora poniamo il caso di aver acquistato 2 kg di vongole. In questo caso, dovremo versare le vongole in un contenitore e riempire quest’ultimo con 2 litri d’acqua fredda.

A questo punto aggiungeremo nell’acqua 70 gr di sale, per creare dell’acqua salata simile a quella marina. La proporzione dovrà essere sempre di 35-40 grammi di sale per ogni litro d’acqua.

Ecco a cosa serve la farina

Aggiungiamo nell’acqua anche 2 cucchiai di farina 00, mescoliamo il tutto e mettiamo in frigo per un paio d’ore. Trascorso il tempo, dovremo cambiare l’acqua alle vongole, aggiungendo le stesse dosi anche di sale e farina, e riponiamo nuovamente in frigo il contenitore.

Ripetiamo quest’operazione almeno 2 volte, finché le vongole non spurgheranno più. La farina velocizzerà il processo, perché fungerà da nutrimento per le vongole, che si apriranno per nutrirsi, lasciando uscire la sabbia presente al loro interno. Ecco perché, quindi, per spurgare le vongole ed eliminare tutta la sabbia basta questo ingrediente che tutti abbiamo in cucina.

A questo punto basterà sciacquare le vongole sotto l’acqua e saranno ufficialmente pronte per le nostre ricette.

Ottimo da utilizzare anche quest’altro ingrediente che tutti abbiamo in cucina

Un altro metodo alternativo poco conosciuto ma molto efficace consiste nell’immergere le vongole nel latte. Anche in questo caso dovremmo ripetere l’operazione almeno 2 volte, ricordandoci di sostituire il latte tra il primo e il secondo ammollo. Dovremo, quindi, sciacquarle con acqua corrente, dopodiché saranno ufficialmente pronte.