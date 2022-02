Studi e ricerche affermano che, in un’alimentazione sana ed equilibrata, non dovrebbe mai mancare il consumo di frutta secca. Parliamo di quegli alimenti racchiusi in un guscio duro e resistente, che ha il compito di proteggere il seme commestibile. Noci, mandorle, nocciole, pinoli, arachidi, e così via, sono alimenti dotati di un apporto calorico molto alto, ma sarebbero anche ricchi di vitamine, minerali e acidi grassi omega 3.

Questi piccoli alimenti possono essere consumati come spuntino o come snack dopo l’attività sportiva. Sono molto utilizzati anche nella preparazione dei dolci e forniscono croccantezza ai piatti salati.

Per spellare velocemente mandorle, noci e nocciole senza romperle bastano solo questi efficaci rimedi della nonna

Quando utilizziamo la frutta secca per le nostre preparazioni, dobbiamo necessariamente eliminare il guscio duro, ma anche quella pellicina marrone che ricopre il seme.

Nelle prossime righe forniremo qualche utile consiglio per spellare facilmente le mandorle, le noci e le nocciole.

Partiamo dalle mandorle. L’eliminazione della pellicina avviene maggiormente utilizzando dell’acqua calda.

Infatti, eliminiamo il guscio e lasciamo in ammollo le mandorle per circa 10 minuti in una ciotola di acqua bollente. Dopodiché, scoliamo e passiamole velocemente sotto l’acqua fredda. Lo shock termico aiuterà l’operazione.

Stendiamo le mandorle su un canovaccio pulito e cominciamo a sfregare, per fare in modo che la pellicina si stacchi.

Ma possiamo velocizzare l’operazione utilizzando il microonde. Basterà inserire dell’acqua all’interno di un contenitore adatto alla cottura in microonde. Portiamo a bollore per qualche minuto e aggiungiamo le mandorle. Ora non ci resta che farle cuocere per circa 2 minuti alla massima potenza. Scoliamo le mandorle, adagiamole su un canovaccio ed eliminiamo la pellicina.

Occupiamoci delle nocciole e delle noci

Anche per eliminare la pellicina dalle nocciole si utilizza principalmente il metodo dell’acqua calda, descritto nelle scorse righe. Ma, dato che le nocciole si utilizzano spesso tostate, si può utilizzare anche il forno.

In quest’ultimo caso, procediamo eliminando il guscio e adagiamo la nostra frutta secca su una teglia. Inforniamo per circa 2 minuti alla temperatura di 200 gradi. Quando le nocciole saranno dorate, spegniamo il forno e lasciamo che la teglia si raffreddi. Ora non ci resta che sfregare con le mani e la pellicina si staccherà facilmente.

Anche per spellare le noci possiamo utilizzare il metodo dell’acqua calda. Ma facciamo attenzione, perché sono molto delicate e potrebbero facilmente rompersi.

Per spellare velocemente mandorle, noci e nocciole basteranno solo queste tecniche molto semplici.

