Per rendere un pranzo indimenticabile non c’è niente di meglio che stupire gli ospiti con dei piatti elaborati, originali e mai visti prima. Su internet e nelle videoricette sparse sui social network veniamo ogni giorno travolti da centinaia di ricette intriganti e sfiziose. Tuttavia, la maggior parte di esse sono troppo complicate, o realizzate con ingredienti difficili da reperire, o con strumenti che non possediamo.

Nelle prossime righe, invece, vedremo come preparare un primo piatto semplice, ma allo stesso tempo di grande effetto, da portare a tavola proprio in queste situazioni. Per realizzarlo, per 4 persone avremo bisogno soltanto di:

320 g di pasta corta;

4 zucchine;

300 g di burrata fresca;

150 g di speck;

uno spicchio d’aglio;

menta;

olio EVO;

sale e pepe.

Per sorprendere qualsiasi ospite a pranzo, ecco uno squisitissimo primo piatto cremoso da 10 e lode

Innanzitutto, prendiamo le nostre zucchine e, dopo averle lavate per bene, priviamole delle due estremità.

Fatto ciò, tagliamole a rondelle ed inseriamole all’interno di una ciotola.

A questo punto, facciamo rosolare il nostro speck tagliato a dadini in una padella calda con un filo di olio EVO ed uno spicchio d’aglio.

Una volta pronto, togliamolo dalla padella senza buttare l’olio di cottura. Infatti, qui andremo a cuocere le zucchine in maniera tale che possano assorbire tutto il sapore rilasciato dallo speck. Aggiungiamo un po’ di sale e di pepe e cuociamo per circa 10 minuti, finché le zucchine saranno ben cotte. Nel frattempo, versiamo la pasta in abbondante acqua bollente. Attenzione a non aggiungere troppo sale perché il condimento sarà già abbastanza saporito.

Ora eliminiamo l’aglio ed inseriamo le zucchine all’interno di un mixer, insieme a metà burrata, due foglioline di menta ed un mestolo di acqua di cottura. Possiamo tenere da parte un po’ di zucchine, così da inserirle come guarnizione finale.

Frulliamo quindi il tutto, fino ad ottenere un pesto cremoso e profumato, che possiamo subito riversare all’interno della padella. Quando la pasta sarà cotta, aggiungiamola nel sughetto e facciamola saltare per un paio di minuti, affinché possa amalgamarsi per bene. Nel caso in cui la crema risulti troppo secca, possiamo aggiungere un altro mestolo di acqua di cottura. Ora non ci resta che impiattare, aggiungendo lo speck croccante, le zucchine, un ciuffetto di burrata e un’ultima spolverata di pepe. Ecco, quindi, che per sorprendere qualsiasi ospite a pranzo e fare un figurone bastano soltanto pochi ingredienti, ma ben presentati.

Lettura consigliata

Veramente eccezionale questa pasta all’ubriacona che sta spopolando per la sua bontà e semplicità