È sempre difficile trovare qualcosa di buono che possa piacere ai nostri ospiti quando sono invitati a casa. La ricetta che proponiamo è anche abbastanza nutriente da presentare in questi periodi più freddi dell’anno. Così, per sorprendere i nostri ospiti prepariamo questa ricetta esotica delle isole Mauritius che sta spopolando dappertutto.

La cucina mauriziana

Ci troviamo al centro dell’Oceano Indiano dove sorge l’isola Mauritius. È un crocevia fra l’Africa e l’India e così anche la cucina si arricchisce di aromi diversi. Qui troviamo il famoso Bol Renversé, ovvero la scodella capovolta. È un piatto tipico di questa meravigliosa isola che ci permette di scoprire nuovi aromi e nuovi sapori.

Per preparare il Bol Renversé non c’è bisogno di particolari abilità. Bisogna scegliere un buon riso. Per chi volesse c’è il Thaibonnet che è molto simile al Basmati e ha un prezzo più basso.

Vediamo di quali ingredienti abbiamo bisogno: aglio, zenzero, cipolle novelle, funghi, amido di mais, 2 petti di pollo, uova, bietole, carota, salsa di soia, olio di sesamo o di oliva, pepe misto e riso. Per ogni persona si calcoli un petto di pollo e un uovo.

Preparazione

Prepariamo il riso e una volta cotto lo scoliamo e lo lasciamo nella sua ciotola.

Dopo, si procede alla marinatura del pollo. Tagliamo il pollo a piccoli tocchetti che mettiamo in una ciotola. Aggiungiamo due spicchi d’aglio tritato, dello zenzero della stessa grandezza dell’aglio, anch’esso tritato. Versiamo nella ciotola anche 2 cucchiai di salsa di soia e un cucchiaio di olio di sesamo.

Mentre il pollo marina, si lavano le bietole e si tagliano fini. Tagliamo anche i gambi verdi a piccole rondelle, delle cipolle novelle e anche la carota a piccoli listelli.

A questo punto, mettiamo il pollo nel wok a fiamma normale per 5 minuti. Passato il tempo, mettiamo in una ciotola a parte il pollo e versiamo nel wok un cucchiaio di olio di sesamo con le bietole e le carote. Aggiungiamo un cucchiaino di salsa di soia e giriamo per fare appassire, così mettiamo i funghi. Aspettiamo un poco e poi aggiungiamo anche il pollo e l’erba cipollina. Lasciamo fondere i sapori e poi spolveriamo con mezzo cucchiaio di amido di mais, che dona una certa brillantezza. Lasciamo ancora sul fuoco mescolando e aggiungendo eventualmente un paio di cucchiai d’acqua.

Ora friggiamo le uova all’occhio di bue, separatamente, e regoliamo il sapore con sale e pepe.

A questo punto, prendiamo l’uovo con una spatola e mettiamolo a testa in giù nel fondo di una ciotola un po’ profonda. Sopra l’uovo aggiungiamo delicatamente il pollo e le altre verdure, fino a quasi raggiungere l’altezza della ciotola. Infine, aggiungiamo anche il riso caldo.

Prendiamo un piatto e appoggiamolo sulla ciotola, in modo che girandolo questa resti a testa in giù al centro del piatto. Saranno gli ospiti a sollevare la ciotola e ammirare il Bol Renversé delle Isole Mauritius. Un successo assicurato.