Sentirsi in forma e in armonia con il proprio fisico è un obiettivo molto comune. Non importa avere delle forme perfette da copertina, ma stare in salute, mantenere il proprio peso forma, accettando anche dei piccoli difetti. Di certo, avere un ventre piatto e delle gambe snelle e slanciate è il sogno di molti, ma anche cercare di mantenere il fisico proporzionato.

Per alcuni polpacci e caviglie sono dei punti critici, perché particolarmente grossi, li vorrebbero più sottili per sentire meno disagio quando si indossano leggings o gonne.

Spesso può dipendere semplicemente da una condizione momentanea di gonfiore, altre volte si tratta di conformazione, anche di tipo ereditario. Tuttavia, se li alleniamo, potremmo averse diversi benefici, visto che sorreggono parte del corpo quando camminiamo o svolgiamo qualsiasi attività in piedi.

Se non si tratta di genetica, seguendo un’alimentazione sana e facendo attività fisica, potremo snellire quei punti.

Per snellire i polpacci e assottigliare le caviglie non solo massaggi e impacchi ma anche questi esercizi facili e veloci

Per favorire un dimagrimento nei polpacci e nelle caviglie, riducendo anche la ritenzione idrica, sarebbero d’aiuto anche dei massaggi specifici localizzati.

Ci sono alcuni semplici movimenti che potremmo fare anche da soli, con l’aiuto di un olio essenziale a piacimento. Per farli, dovremo utilizzare le nocche e le punte delle dita facendo una leggera pressione, partendo dalle caviglie fino ad arrivare al ginocchio.

Anche gli impacchi potrebbero agevolare l’eliminazione del grasso, insieme ad altri fattori, anche se non sono una soluzione definitiva.

Il sale grosso sarebbe un ingrediente adatto a drenare, aggiungiamone in quantità in una bacinella insieme qualche goccia di olio essenziale al limone o del rametto di rosmarino.

Utilizziamo, poi, delle garze di cotone, per applicare il composto sui polpacci per 20 minuti. Mentre quello che rimane nella bacinella potremmo sfruttarlo per fare un pediluvio rigenerante.

Allenamento mirato

Per snellire i polpacci e assottigliare le caviglie potremmo fare comodamente a casa dei facilissimi esercizi, utili anche per ottimizzare i muscoli.

Rimaniamo in piedi con le gambe leggermente divaricate e appoggiamo le mani a un tavolo, stacchiamo i talloni da terra per 20 secondi, poi riappoggiamoli a terra.

Facciamo un secondo esercizio e mettiamo le mani al muro, teniamo una gamba distesa indietro, l’altra è piegata e ben salda a terra. Adesso spingiamo con tutte le nostre forze come se volessimo spostare il muro, per 30 secondi e per più volte.

L’ultimo esercizio si svolge a terra con i gomiti piegati che sorreggono il busto in avanti, le gambe sono distese e i piedi a martello. Alterniamo prima un piede e poi un altro distendendo la punta per 10 secondi, ripetiamo il movimento almeno 10 volte.

