Per snellire fianchi e punto vita e perdere centimetri velocemente sarebbe questo l’esercizio da inserire sempre nel nostro allenamento

Alzi la mano chi non ha fatto i conti, passate le feste, con i “danni” dei pranzi e delle cene natalizie.

Siamo in tanti ad esserci ripromessi, come ogni gennaio, di darci da fare dedicandoci a dieta e attività fisica.

Si tratta della classica lista dei buoni propositi che quasi tutti, almeno una volta nella vita, ci siamo trovati a stilare. Propositi che molte volte rimangono tali, quando la pigrizia e la routine hanno la meglio.

Ci sono poi pochi “valorosi” che riescono ad essere fedeli a loro stessi e a iniziare un percorso fatto di sana alimentazione e allenamento.

Si tratta di avere un po’ di buona volontà e di aver ben chiari i propri obiettivi. Per molti, poi, il tutto si può riassumere in pancetta e fianchi un po’ generosi. Sono queste, insomma, le zone a volte un po’ più ostiche da trattare.

Come potremmo risolvere il problema se abbiamo un qualcosa di mirato da snellire?

Una decisione che non rende solo belli ma anche sani

A crucciarsi spesso ingiustamente di certe cose sono perlopiù le donne.

Da qualche anno a questa parte, però, anche i maschietti hanno iniziato a preoccuparsi maggiormente del loro aspetto.

Partiamo dal presupposto che è sempre consigliabile e saggio rivolgersi a dei professionisti, sia nel campo della nutrizione che del fitness.

Nonostante questo, però, ci sono alcuni esercizi che possiamo consigliare e che crediamo essere d’aiuto.

Prima di scoprire qual è quello da noi selezionato come il più adatto, ribadiamo l’importanza di condurre una vita sana.

Attività fisica e dieta equilibrata, infatti, sono la chiave non solo per mantenere un fisico tonico, ma soprattutto per tenere lontane diverse patologie.

In poche parole, nessuno sostiene che togliersi qualche sfizio dal punto di vista alimentare di tanto in tanto sia sbagliato, tutt’altro.

Ciò nonostante, delle sane abitudini non possono che essere un plus positivo da apportare nella nostra vita.

Per snellire fianchi e punto vita e perdere centimetri velocemente sarebbe questo l’esercizio da inserire sempre nel nostro allenamento

Ma quale esercizio possiamo ritenere davvero fantastico per perdere centimetri localizzati in modo piuttosto veloce?

Secondo noi un vero jolly è il Bicycle Crunch.

Un esercizio che richiede l’intervento di ampie fasce muscolari, in particolar modo gli obliqui, sui quali spesso si appoggiano maniglie dell’amore e “ciccetta” di troppo.

Per svolgerlo correttamente, partiamo da supini con le mani dietro alla nuca e solleviamo le gambe a piedi uniti perpendicolari al pavimento.

Aiutandoci con i soli addominali, eseguiamo l’esercizio. Portiamo prima un gomito e poi l’altro incontro al ginocchio del lato opposto.

Ricordiamo sempre di calibrare intensità e durata dell’esercizio in base al nostro livello di allenamento e di mantenere una corretta respirazione.

In particolare, inspiriamo nella fase discendente ed espiriamo durante la contrazione del muscolo.

Per snellire fianchi e punto vita, dunque, aggiungiamo questo esercizio alla nostra solita routine. Potremmo vedere, nel giro di pochissimo tempo, risultati fantastici a carico di pancia e fianchi.

