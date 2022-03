Sono moltissimi i motivi che ci portano a scegliere un nuovo taglio di capelli. C’è chi lo fa per vedersi diversa, chi per rimediare a capelli troppo danneggiati, oppure per cercare di dare una svolta al proprio look. Spesso non ci prestiamo attenzione, ma ciò che indossiamo, come ci trucchiamo e portiamo i capelli, può farci apparire più o meno giovani. L’outfit, il make up e il giusto taglio di capelli possono letteralmente trasformarci. Quando ci guardiamo allo specchio tendiamo a notare i nostri difetti e spesso vorremmo essere diverse da come siamo. Il giusto taglio di capelli può aiutare a slanciare la nostra figura e a volte anche aiutarci a dimostrare qualche anno in meno. Tra i tagli più noti per questo scopo c’è il bob, il classico caschetto, o carré, senza tempo.

Questo taglio negli anni ha visto numerose rivisitazioni, ma di base si tratta di un taglio corto che arriva poco sotto la mandibola. Oggi vogliamo suggerire 3 varianti di questo taglio perfette farci apparire più alte e rendere meno evidenti alcuni tratti del nostro volto.

Per slanciare, addolcire i lineamenti e dare volume ai capelli scopriamo 3 varianti di questo taglio favoloso e senza tempo

Il bob è un taglio corto in grado di regalare raffinatezza ed eleganza a chi lo porta. Se vogliamo renderlo più dinamico, abbiniamolo ad una frangia a ciuffo laterale. Questa variante rende il look ancora più giovanile e caratteristico ed è perfetto da portare in ogni stagione, perché molto pratico e semplice da gestire. Questo look è splendido sul capello liscio e mosso e sta particolarmente bene sulle tinte biondo e grigio. Infine, se abbiamo una fronte alta, scegliamo una frangia normale che aiuti a camuffare questa nostra caratteristica.

Medio lungo e scalato

Negli anni, questo taglio di successo ha visto molte evoluzioni e da bob prettamente corto si è evoluto anche in variante medio lunga. Il bob medio lungo arriva appena oltre il mento e scende sulle lunghezze leggermente scalato. Per ottenere un risultato pazzesco osiamo con la riga laterale anziché centrale, che darà un effetto meno formale e più sbarazzino. Scegliamo questo taglio se il nostro viso è a forma di cuore, perché il capello scalato in questo modo addolcisce il mento leggermente appuntito. Inoltre, quest’anno andrà in voga il bob portato con le punte arrotondate verso l’interno: sceglierlo ci permetterà di essere sempre alla moda.

A palloncino

Per slanciare, addolcire i lineamenti e dare volume alla chioma, il taglio a palloncino è perfetto. Il taglio prende questo nome per via del caratteristico effetto bombato che dona raffinatezza a chi lo indossa, senza invecchiare. Consigliamo questo taglio soprattutto alle donne che possiedono un viso ovale o spigoloso perché ne addolcisce i lineamenti. Perfetto anche per chi ha i capelli scuri, il bob a palloncino è un taglio scalato da portare sia mosso, sia liscio. Possiamo scegliere se definirlo con la riga centrale oppure laterale. Consigliamo la riga centrale per chi possiede un viso quadrato, mentre quella laterale se abbiamo un volto più spigoloso o tondo.

