Il problema della ritenzione idrica che ci concentra in alcune aree del corpo è particolarmente diffuso nella popolazione, in particolare quella femminile. Si tratta di una tendenza dell’organismo a trattenere i liquidi nel corpo senza farli defluire. In questa maniera si formano dei veri e propri ristagni di fluidi che spesso causano gonfiori e fastidiosi inestetismi. Per intervenire in maniera efficace su simili fenomeni è bene anzitutto individuare la causa che li ha generati. A volte è molto più semplice di quanto si possa immaginare e tutto quello che serve è una piccola modifica ad una semplice azione quotidiana. Per sgonfiare le gambe dai liquidi e snellire cosce e glutei ecco un trucco economico.

Ritenzione idrica e cellulite sono la stessa cosa?

Esistono diversi livelli di gravità nella manifestazione della ritenzione idrica. Generalmente, il segno che distingue con maggiore evidenzia una simile condizione è l’edema, o idropisia. Si tratta di un gonfiore che l’accumulo di liquidi causa nella zona del corpo interessata, generalmente arti inferiori, piedi e braccia. Quando si parla di ritenzione idrica è importante operare una distinzione con la cellulite. Quest’ultima rappresenta una alterazione dei tessuti sottocutanei e si manifesta con la tipica pelle a buccia d’arancia. Nella ritenzione idrica, invece, i liquidi in eccesso si accumulano tra le cellule. Generalmente la ragione è ascrivibile al cattivo funzionamento di sistema venoso e linfatico. Come rimediare senza ricorrere a farmaci e adottando delle buone abitudini nella prevenzione?

Uno degli aspetti sui quali è possibile ottimizzare il lavoro di prevenzione contro la ritenzione idrica è sicuramente l’alimentazione. Il corpo a volte trattiene i liquidi perché non è sufficientemente idratato ed è presente un forte squilibrio tra sodio e potassio nell’organismo. Per questa ragione è utile bere acqua a sufficienza. In una nota esplicativa il Ministero della Salute raccomanda qual sia la quantità d’acqua ideale che si dovrebbe bere ogni giorno in base all’età. Bere a sufficienza fa bene anche a vescica e vie urinarie che si proteggono dalle infiammazioni anche attraverso il consumo di frutti ricchi di proprietà benefiche.

In chi soffre di ritenzione idrica ci sono della abitudini alimentari che sarebbe meglio limitare. Una in particolare riguarda l’assunzione di cibi particolarmente ricchi di sale. I cibi ricchi di sodio favoriscono il trattenimento dei liquidi, dunque è preferibile ridurre le quantità di sale per condire le varie pietanze. Un aiuto importante arriva dagli alimenti ricchi di fibre che stimolano la motilità intestinale favorendo il deflusso venoso. Un aiuto completamente naturale potrebbe venire dai semi di psillio ideali contro la stitichezza. Associando alla sana alimentazione una buona dose di movimento, la ritenzione idrica potrebbe diventare un vecchio ricordo sbiadito.

