Si apre una nuova seduta delicata per Piazza Affari. L’allargarsi dei contagi ieri ha dato un brutto colpo al listino milanese. L’Ftse Mib si è fermato su un livello chiave ed è vicino ai minimi di ottobre.

E se nei prossimi giorni la Borsa ci stupisse? Potrebbe essere prossima a un nuovo rimbalzo? Per sfruttare le opportunità offerte da Piazza Affari occhio a questi movimenti. Ecco l’analisi dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.

In un mondo che cambia

A Milano predominano gli spunti speculativi

La Borsa di Milano sembra non riuscire a trovare più la via del rialzo. Vive di spunti estemporanei. Osservando le performance dei titoli, che oggi salgono e domani scendono, si ha la netta sensazione che gli unici acquisti che arrivano siano speculativi.

La Borsa sale e scende perché oggi si compra e domani si vende. I grandi investitori mancano e quelli che ci sono, acquistano ma con ottica di trading, con orizzonte massimo di qualche giorno.

L’indice non scende solamente perché chi doveva vendere ha venduto e chi ha titoli sta alla finestra a guardare. Scommette su una ripresa, che però manca.

Ma se chi vende ha già venduto, in teoria la Borsa non dovrebbe scendere ancora di molto. A meno che non arrivino notizie allarmanti, tipo uno nuovo blocco totale. Allora sì che scatterebbero le vendite da panico.

Torniamo all’analisi dell’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMB) e osserviamo i prezzi con un grafico a barre orarie. Si può chiaramente scorgere come questi abbiamo disegnato una figura di doppio massimo.

La linea del collo, che passava per 19.230 punti, è stata violata alle 14 di ieri, dopo avere posto una iniziale resistenza. E’ quindi probabile che oggi i prezzi siano diretti verso il target di 18.950 punti. Livello di prezzo su cui nella seduta del 15 ottobre l’indice ha rimbalzato.

Lo scenario possibile è di un avvio in discesa con i prezzi che potrebbero calare fino a 18.950 punti. Poi potrebbero rimbalzare e magari riportarsi sopra i 19mila punti in finale di seduta.

L’altro scenario, quello positivo. Vede una partenza in rialzo dell’indice Ftse Mib, ma che in area 19.230/19.240 punti, trova una resistenza. Qui può tentare di salire ancora e allora, potrebbe arrivare fino a 19.400 punti. Oppure non avere la forza di sfondare la resistenza e ripiegare verso 19mila punti.

Approfondimento

