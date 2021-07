Sono in molti a patire il caldo torrido degli ultimi giorni. L’estate fa sentire il suo passaggio e si boccheggia da Nord a Sud, cercando un po’ di refrigerio in luoghi ventilati.

Il mare è un ottimo escamotage per ripararsi dall’afa e da temperature in aumento. Tuttavia, anche se sono numerosi gli italiani in vacanza, c’è chi deve accontentarsi di scovare zone in penombra lungo le strade della città.

Il cambio di stagione, l’aumento delle temperature e il tasso di umidità percepito generano, normalmente, un comune senso di spossatezza e stanchezza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Una dieta ricca di alimenti freschi e dissetanti e una serie di abitudini sane contribuiscono senz’altro a migliorare lo stato di salute del nostro organismo.

Ad esempio, è utile sapere che per combattere il caldo e sentirsi meno stanchi e spossati basta mangiare in questo modo. Chi non vuole rinunciare al dolce ma ha bisogno di un dessert fresco e leggero, ecco questo tiramisù cremoso e fresco è pronto in 10 minuti e ha solo 20 g di zucchero.

Per sentirsi meno stanchi durante la giornata bastano poche azioni ma in molti le sottovalutano

Non solo il cibo aumenta il tuo livello di energia del nostro corpo. Ci sono alcune azioni importantissime e molto efficaci per renderci più forti e riposati ma in pochi le mettono in pratica.

Dunque, di seguito, cerchiamo di comprendere perché per sentirsi meno stanchi durante la giornata bastano poche azioni ma in molti le sottovalutano.

La prima regola è legata al sonno. Ovviamente, dormire poco ci farà sentire più stanchi. Tutti lo sanno, non è certo una novità. Ciò che in molti ignorano, invece, è che dormire 8 ore a notte migliora il nostro stato di salute.

Mai ritardare la sveglia! Quei 5-10 minuti in più a letto non ci permetteranno di sentirci più riposati. Il tempo è troppo poco per tornare nuovamente ad un sonno che ci ristora.

Quando ci si sente stanchi, di norma, si cerca di riposare “sonnecchiando” un po’ sul divano. In pochi se ne rendono conto ma la stanchezza quotidiana può, invece, essere un modo del corpo per chiedere maggiore attività. Ciò comporterà un miglioramento del nostro umore e di conseguenza un sonno migliore. Non serve dedicarsi allo sport per ore e ore. Basta anche una semplice passeggiata di mezz’ora.

Non tutti lo sanno ma anche la disidratazione porta alla stanchezza. Ciò significa che bere di più durante la giornata non solo fa bene all’organismo ma riduce il senso di affaticamento. Una doccia fresca e veloce può diventare un buon energizzante perché ci stimola ed allontana la stanchezza, soprattutto se effettuata con acqua tiepida, quasi fredda. Ecco, dunque, pochi e semplici rimedi per allontanare la stanchezza.