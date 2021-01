La tintarella è il ricordo tangibile di momenti spensierati della stagione estiva. Nei pomeriggi d’estate basta una passata di mascara e il viso risplende incredibilmente, senza aggiunta di fondotinta o di altri prodotti. Questo accade perché il leggero rossore provocato dall’esposizione al sole e l’abbronzatura rendono il viso incredibilmente più radioso. La Redazioni di ProiezionidiBorsa mostra, quindi, che per sembrare abbronzate anche d’inverno basta applicare il blush in queste zone del viso.

Una premessa importante

Prima di capire come poter ottenere un effetto “tintarella di sole” anche nelle stagioni invernali, occorre una premessa. Non bisogna mai pensare di sembrare più abbronzate scegliendo un fondotinta più scuro della propria pelle, anzi. Ogni pelle ha un suo colore caratteristico, un sottotono caldo o freddo ed esigenze di texture diverse. Per alcune pelli sarà meglio optare per fondotinta idratanti e shimmer; per altre, invece, meglio prediligere fondotinta matte, abbastanza pastosi e che durano più a lungo.

Mai, però, optare per colori più scuri della pelle, che spezzano il viso all’altezza del collo e provocano un fastidioso effetto maschera. Il fondotinta del colore perfetto quando non avremo bisogno di sfumarlo sul collo per non far notare la differenza di colore.

Dove applicare il blush per l’abbronzatura

Zigomi, naso, fronte e mento: per sembrare abbronzate anche d’inverno basta applicare il blush in queste zone del viso. Esiste una spiegazione alla base di questo, ossia che questi quattro punti sono le zone del viso in cui ci si abbronza di più. Questo accade perché queste quattro zone sono quelle del viso che più sporgono rispetto alle altre e che, di conseguenza, il sole abbronza.

Il blush perfetto per ricreare questo effetto di bacio solare è quello rosato, con punte di fucsia e non il blush color pesca. Con un pennello dalle setole morbide, spennellare della polvere di blush sugli zigomi, sulla fronte, sul naso e sul mento. Quest’azione diventerà un’abitudine di cui sarà impossibile fare a meno.