Il profumo di una persona è solitamente una delle caratteristiche poco considerate. La tendenza è quella di dare maggiore importanza al look, al portamento. In realtà, l’odore emanato da una persona è uno degli strumenti di seduzione più potenti al Mondo. Ci sarà capitato di innamorarci del profumo di qualcuno e di perdere la testa. Lo sanno bene i produttori di profumi che, ad ogni stagione vanno in cerca di nuove fragranze.

C’è quella più classica e delicata, da usare tutti i giorni, e quella più avvolgente e calda, nata per attirare l’attenzione. Inoltre, un profumo pensato per una donna ha spesso caratteristiche diverse da quello per uomo. Oggi scopriremo quali mescolanze di profumi hanno creato quest’anno i maestri profumieri per sedurre e conquistare una donna. Infatti, parliamo specificatamente di fragranze da uomo, dalle più sportive fino a quelle più sofisticate. Oltre a raccontarne caratteristiche e usi, vedremo come indossarle per farle durare nel tempo, anche dopo una giornata di lavoro.

Un profumo semplice ma che stupisce sempre

Se siamo alla ricerca di un aroma che possa accompagnarci in ufficio, ma anche durante una scampagnata domenicale, allora la scelta è quasi obbligata. Non opteremo per un profumo eccessivo e innaturale, specialmente da indossare per troppe ore e col sudore. Allora, meglio preferire una fragranza fresca, come quella proposta, tra le altre, da Dior con Acqua dell’Elba.

Le note marine e floreali si sposano agli agrumi e alle erbe aromatiche, ma anche al dolce della vaniglia. Per chi ama sapori dolci, Tommy Hilfiger ha creato un profumo ai sentori di mela e legno. Sicuramente un profumo inusuale ma suadente.

Per sedurre e conquistare svelati i profumi da uomo 2022 più amati dalle donne e come farli durare sulla pelle

Per fare conquiste dobbiamo scommettere su una fragranza unica e immediatamente conoscibile. Chanel punta su fragranze classiche di legno e sandalo con aggiunta di agrumi. Per un tocco di piccante, Gucci ha mescolato peperoncino, sale, aceto, rosa e fiori d’arancio. Profumi che sorprendono e si trasformano rilasciando man mano i loro componenti.

A questo proposito, il trucco per far durare più a lungo il profumo è spruzzarlo appena dopo aver fatto la doccia. La pelle deve essere ancora umida così che gli odori si sprigionino più efficacemente. L’effetto si amplifica quando si usa un bagnoschiuma che presenta le stesse note odorose. Per lasciare una scia di profumo, spruzziamo una piccola porzione all’interno del cappotto o della giacca, nello specifico vicino ai bottoni. Il risultato è garantito per ore.

