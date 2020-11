Si dice spesso che lo stress ha delle ripercussioni sul nostro corpo. Sudorazione, palpitazioni, muscoli contratti. Nessuno di questi segnali permette, tuttavia, di quantificare il nostro stress. Ma ora, grazie a uno studio scientifico, possiamo capire se e quanto siamo davvero stressati.

Non è più questione, quindi, di sensazioni e ipotesi poco attendibili. Lo dice la scienza, per scoprire quanto siamo stressati dobbiamo controllare quest’insolita parte del nostro corpo.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

L’ormone dello stress

L’ormone che permette di valutare i livelli di stress per eccellenza è il cortisolo. Questo viene prodotto dalle ghiandole surrenali durante il giorno in risposta allo stress.

Ancora oggi non è chiaro il ruolo del cortisolo in disturbi come depressione e ansia. Questo ormone, cioè, è molto difficile da misurare. I tradizionali esami del sangue, infatti, spaventano e stressano molti pazienti.

Ciò può risultate in alti livelli di cortisolo che però non rispecchiano lo stato dell’individuo nel tempo. Sono solo lo specchio dell’innalzamento acuto del cortisolo a causa dell’esame stesso. Finora, quindi, per gli scienziati studiare quest’ormone non è stato per niente facile.

Un metodo innovativo per scoprire il livello di stress

Per analizzare i livelli di cortisolo nell’individuo sul lungo periodo è possibile analizzare i capelli. Sono necessari però almeno 3 cm di capello. Non tutti sono disposti a tagliare così tanto la propria chioma.

Grazie a nuovi studi, però, per scoprire quanto siamo stressati dobbiamo controllare quest’insolita parte del nostro corpo: l’orecchio. La scoperta arriva dal team guidato da Andres Herane Vives dell’University College London Institute of Cognitive Neuroscience. Lo studio pubblicato sulla rivista “Heliyon” è stato condotto su 37 partecipanti a cui è stato prelevato del cerume.

Proprio grazie al cerume è stato possibile analizzare le quantità di cortisolo nell’individuo sul lungo periodo. Il cerume riesce, infatti, a raccogliere più cortisolo dei capelli, dando risultati più corretti. Herane-Vives spera che lo studio riesca a creare modelli di correlazione tra i livelli di cortisolo e alcuni disturbi come ansia e depressione. Ciò renderebbe più corrette le diagnosi e le terapie oltre ad aprire una porta sullo studio dell’influenza del cortisolo sul corpo e sulla mente umana.