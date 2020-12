Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ascoltare il proprio corpo è la tecnica migliore e più facile di auto-diagnosi. Per chi sa interpretarli, tutti i piccoli sintomi e segnali che arrivano al cervello o che si manifestano visibilmente sono una miniera di informazioni. Spesso, basta questo a capire di cosa l’organismo ha bisogno e come si può fare per reintegrare alcune sostanze. In particolare, le vitamine sono fondamentali perché tutto funzioni a dovere.

Guardare ai segnali che il corpo mostra, interpretarli correttamente e intervenire sugli alimenti che si assumono è un ottimo inizio per mantenere l’organismo in perfetta salute.

Per scoprire quale vitamina manca al corpo basta scovare questi sintomi evidenti

Si lamentano una continua stanchezza, insonnia, le unghie e i capelli s’indeboliscono e l’acne non dà tregua? Il corpo potrebbe essere in carenza di vitamina A. Bisogna mangiare frutta e verdura come spinaci, peperoni, carote, kiwi e pomodori, ma anche latte, uova e cereali integrali sono perfetti.

Problemi alle ossa e ai denti? Se uniti a stanchezza, infezioni, gengive sensibili, pelle secca e fragile può esserci bisogno di una ricarica di vitamina C. Mangiare agrumi, kiwi e fragole, e un buon piatto di lenticchie farà sicuramente bene. Se invece si sente più una perdita di forza muscolare magari con dei crampi, è più probabile che a mancare sia la vitamina D. E allora, latte e formaggi, ma anche funghi e dell’olio d’oliva di qualità sono la scelta migliore.

Per scoprire quale vitamina manca al corpo basta scovare questi sintomi evidenti. L’anemia è generalmente un segnale di bassa vitamina K ed E. Una scorpacciata di verdura come la lattuga, i cavoli e i broccoli è ottima per la prima. Mentre per reintegrare la seconda ci sono le farine integrali, germe di grano, mandorle, nocciole e semi di girasole.

Ma se all’anemia si aggiungono problemi alla pelle, malattie epatiche, un generale indebolimento di cute, unghie e capelli e magari labbra screpolate, il problema è nella mancanza di vitamine del gruppo B. Semi di girasole, crusca di riso, piselli, avena, aglio e miele sono tutti alimenti ricchi di questa sostanza.