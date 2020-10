Sono in molti a pensare che lime e limone siano perfettamente intercambiabili in cucina. Non è esattamente così. Cosa cambia fra i due frutti, a parte il colore della buccia? Per scoprire la differenza fra lime e limone lanciali in acqua!

Prova a replicare questo esperimento

Il limone e il lime si distinguono per un aspetto di cui non molti sono a conoscenza. Sei curioso di scoprire quale? Prova a replicare questo esperimento: per scoprire la differenza fra lime e limone lanciali in acqua. Noterai che i limoni galleggiano, mentre i lime affondano. Ma qual è la spiegazione di questo strano fenomeno?

Potresti cadere nell’errore di pensare che sia a causa della buccia. Infatti il limone presenta una buccia spessa e porosa, simile a quella di un’arancia. Il lime, invece, è protetto da una scorza sottile. Potrebbe quindi darsi che la buccia del limone, intrappolando più aria, aiuti il frutto galleggiare. Ma non è esattamente così. Infatti, se provi a pelare entrambi i frutti e lanciarli di nuovo in una ciotola d’acqua, noterai che il risultato non cambia.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Ecco le differenze fra i lime e i limoni

Qual è allora la spiegazione? I due frutti presentano una leggera differenza di densità. Il limone è meno denso dell’acqua, pertanto galleggia. Lo stesso non può dirsi per il lime. Questa differenza fa sì che sia più difficile spremere il lime che il limone. Se vuoi ottenere più succo dai tuoi lime, prova a metterli brevemente in microonde prima di tagliarli.

Le dissomiglianze fra i due agrumi non finiscono qui. Entrambi sono importanti per la salute, ma con alcune distinzioni. Il limone è più ricco di vitamina C e proteine. Il lime, invece, contiene più carboidrati e ben il doppio della vitamina A. Al palato, il lime è più aspro, mentre il limone risulta più dolce. Ciò è dovuto al più elevato contenuto di zuccheri. Grazie alla sua acidità, il lime è perfetto per sgrassare i risotti a base di pesce.

Ora conosci le differenze fra lime e limone. Ma sapevi che anche i limoni non sono tutti uguali? Clicca qui per scoprire tutti i benefici dei limoni di Procida e come prepararli.