Quante volte ci è capitato di fare un incubo? Magari cadiamo in un dirupo o ci rubano qualcosa di prezioso. In altri casi sogniamo di perdere i capelli o il portafoglio.

Ma come mai facciamo dei brutti sogni? Perché mentre dormiamo viviamo delle situazioni spiacevoli e terrificanti? Sicuramente ci sono delle ragioni psicologiche personali di cui tener conto. Alcuni elementi, tuttavia, sono abbastanza comuni.

Ad esempio, per scongiurare degli sgradevoli incubi notturni bisogna assolutamente evitare questi alimenti.

Il sonno è uno stato di coscienza particolare

Il sonno comporta una ridotta capacità di risposta agli stimoli ambientali. È indotto attivamente dall’uomo. Ha svariate funzioni: consolidare la memoria e gli apprendimenti, ristorarsi e recuperare le energie. La deprivazione di sonno, inoltre, può inficiare seriamente la nostra salute. Anche gli incubi, però, possono intaccare il nostro benessere.

Pur essendo uno stato di coscienza particolare, il sonno è fortemente influenzato dalla veglia. Senza parlare di interpretazioni e di teorie differenti, bisogna prendere atto di un dato. Se si mangia qualcosa appena prima di coricarsi, si potrebbero avere delle difficoltà nell’addormentamento. Ciò significa che si dovrebbe mangiare almeno un’ora e mezza prima di andare a letto.

In particolare, però, è consigliabile evitare alcuni alimenti. In primis i cibi piccanti che danno degli stimoli abbastanza forti al sistema nervoso centrale. Essi influiscono anche sull’apparato digestivo. Un discorso simile vale per i derivati del latte. Ingerendo tali prodotti prima di andare a letto, avremo quasi sicuramente degli incubi. Come mai?

Semplice. Molti cibi – e i succitati in maniera particolare – aumentano il metabolismo. Il corpo si predispone a digerire. L’attività del cervello aumenta in maniera esponenziale. Tale attività si riflette in maniera prepotente sulla nostra attività onirica. Potrebbe dunque accadere di sognare qualcosa di brutto e inquietante.

Si suggerisce, quindi, di evitare latticini e cibi piccanti prima di andare a letto.