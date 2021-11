Netflix, coperte e cioccolata calda: per molte persone l’autunno e l’inverno a casa si riassume in questo modo. Specialmente quando capitano quelle giornate piovose che sembrano non volere mai finire e uscire di casa è praticamente impossibile.

Per gli amanti della cioccolata calda, abbiamo già visto due segreti invidiabili per ottenerne una densa e senza grumi. Adesso invece illustreremo qualche alternativa alla bevanda calda più amata della stagione, per chi vuole provarne una nuova che potrebbe rivelarsi persino migliore. Per scaldarsi quando fa freddo non solo la cioccolata calda ma anche queste calde bevande invernali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

In ordine, vedremo come preparare: il sidro di mele, il golden milk e il pumpkin spice latte.

Per scaldarsi quando fa freddo non solo la cioccolata calda ma anche queste calde bevande invernali

Quando si parla di sidro di mele ci si riferisce in genere alla sua versione alcolica. In linea generale, però, il suo nome si riferisce al processo di fermentazione a cui è sottoposta la mela o in alcuni casi la pera. Vedremo come preparare la sua versione analcolica. Serviranno mele (di varietà Granny Smith, Golden Delicious o cotogne), acqua, zucchero, un’arancia e un limone, zenzero fresco, due chiodi di garofano e una stecca di cannella.

Il procedimento da seguire è semplice: si lavano e sbucciano le mele, le si libera dal torsolo e le si spreme in un estrattore. Il succo che si ottiene va messo in pentola assieme al succo e alla scorza dell’arancia e del limone e allo zucchero. L’aggiunta delle spezie, a fuoco ancora aperto, insaporisce il tutto. Il sidro deve essere fatto bollire per una decina di minuti, filtrato e infine servito.

Quando la curcuma diventa l’ingrediente principale di una bevanda amatissima

Il golden milk è nient’altro che il cosiddetto latte di curcuma, una bevanda che ha trovato sempre maggiore spazio e diffusione negli ultimi anni. Si tratta di una bevanda a base di curcuma, latte vegetale e miele. Il primo passo per prepararla è quello di realizzare la pasta di curcuma, con acqua, curcuma in polvere e un pizzico di pepe nero.

Si mettono acqua e pepe sul fuoco e si fanno bollire. Raggiunta la giusta temperatura, si spegne il fuoco e si aggiunge la curcuma in polvere, poi si mescola continuamente fino ad ottenere una pasta densa. In un secondo pentolino, si porta a bollore il latte vegetale, spesso di cocco o mandorle, lo si trasferisce in un barattolo e si aggiunge un cucchiaino della pasta preparata in precedenza.

Si dolcifica con il miele e si chiude il barattolino con un tappo, si stringe un canovaccio attorno al vasetto per non scottarsi e lo si agita. Ecco pronto il latte d’oro, pronto ad accompagnarci in un pomeriggio piovoso al posto della solita cioccolata calda.

La zucca è davvero l’ortaggio più versatile della stagione

È anche uno degli ingredienti del pumpkin spice latte, una bevanda al caffè resa famosa dalla nota catena Starbucks. Precisamente, per questa ricetta si usa la sua purea assieme a tante altre spezie tipicamente autunnali, che possono però essere reperite anche durante l’inverno.

Il primo passo è proprio ottenere la purea dalla zucca. Per farlo, si cuoce la zucca dopo averla tagliata in cubetti piccoli e la si dispone in un frullatore ad immersione, fino ad ottenere una crema omogenea e compatta. In alternativa, la si schiaccia coi rebbi di una forchetta. Fatto ciò, si prende un pentolino e si mettono al suo interno la purea di zucca, della cannella, dello zenzero, dei chiodi di garofano, lo zucchero e il latte fresco, quest’ultimo in quantità leggermente superiore alla purea. Si fa cuocere il tutto e, raggiunta la temperatura gradita, ci si uniscono due tazzine di caffè. Si rimuovono zenzero e zucchero e si frulla il composto in un frullatore ad immersione fino ad ottenere una bevanda liscissima.

Infine, non resta che servirlo in una tazza guarnendolo con panna montata, una spolverata di cannella e, volendo, un poco di purea di zucca addolcita con lo sciroppo d’acero.