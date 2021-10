Sono la più grande paura di tanti e non solo perché ritenuti raccapriccianti. I topi sono animaletti che possono fare davvero molti danni, sia in casa che all’esterno.

La loro voracità li porta a cibarsi dei frutti caduti degli alberi e a rosicchiare radici e corteccia delle nostre piantine, rovinandole. Se riescono a raggiungere l’interno dell’abitazione, ne approfittano per distruggere mobili, fili della corrente e altro ancora.

Per non parlare delle malattie di cui sono portatori e che possono contagiare noi e i nostri animali domestici. Non è facile scovarli, perché si annidano negli angoli più nascosti delle abitazioni.

Per questo appena ne vediamo qualcuno dovremmo sapere subito come comportarci. Ecco perché offriremo qui un valido rimedio naturale per tenerli ben alla larga da noi e dalla nostra casa. Ma prima vediamo perché vengono a infastidirci e come riconoscerli.

Le cause dell’invasione

Come abbiamo appena detto, in giardino sono le giovani piantine che mettiamo a dimora in questo periodo ad attirare i roditori. In casa la situazione è diversa, ma riguarda sempre il cibo.

Una corretta e attenta pulizia è fondamentale per rimuovere i residui di quel che abbiamo mangiato e con i quali i topi banchetterebbero. Facciamo particolare attenzione alle briciole di cereali, legumi e frutta secca, di cui vanno ghiotti.

Assicuriamoci di chiudere bene tutti gli alimenti, così che non riescano a infilarcisi dentro contaminandoli. Occhio anche alla spazzatura: chiudiamola bene e lasciamola fuori da casa nostra.

I segni del loro passaggio

Come accorgersi della presenza dei topi? Semplice, in giardino le tracce riguardano piccoli fori nel terreno. In alcuni casi potrebbero condurre a vere e proprie gallerie sotterranee.

In casa potremmo notare confezioni alimentari morse, rumori dietro pareti o nei tubi o resti di urina e feci in zone umide dell’abitazione.

Per scacciare i topi da casa e giardino non servono gatti ma 1 sola pianta profumata

Probabilmente, sapevamo già di come le soluzioni naturali potessero venirci in aiuto per disinfestare casa. Nel caso non ce lo ricordassimo, sappiamo che per liberarci dei pesciolini d’argento serve un semplice rimedio naturale. Allo stesso modo, per scacciare i topi da casa e giardino non servono gatti ma 1 sola pianta profumata: la camomilla.

Possiamo decidere di sfruttare direttamente i fiori, disponendoli negli angoli della casa presi di mira dai roditori. In alternativa, possiamo preparare un infuso con le bustine. Anziché berlo, lo verseremo in un contenitore spray apposito e lo spruzzeremo nei luoghi frequentati dai topi.

Le proprietà e l’odore della camomilla dovrebbero fungere da repellente e allontanarli. Così potremo dire finalmente addio alla minaccia più temuta.