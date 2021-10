Molti aspettavano questo momento dell’anno per un solo motivo: mangiare le castagne e i marroni. Possiamo comprarle al mercato o nei negozi specializzati o raccoglierle con le nostre mani. Infatti, sono in tanti a fare delle passeggiate nel bosco alla ricerca di questi piccoli tesori della Natura.

Prima di avventurarsi alla ricerca di castagne, informiamoci sulle norme locali che regolano la raccolta per capire le quantità consentite. Appese sull’albero, avvolte dal loro riccio, le castagne hanno un fascino spettacolare, ma non è sempre facile recuperarle.

Solitamente, è consigliato raccogliere quelle che si trovano già a terra, perché vuol dire che sono mature. Se sono ancora all’interno dell’involucro spinoso, facciamo attenzione, utilizziamo i guanti e le attrezzature adatte per non farci male.

Sistemiamole in un sacco di juta o un cesto di vimini, a casa mettiamole in una bacinella d’acqua e scartiamo quelle che rimarranno in superfice, perché probabilmente danneggiate.

Come mangiarle

Possiamo mangiare le castagne in tantissimi modi. Una tira l’altra quando prepariamo le classiche caldarroste realizzate in padella, al forno o sul camino, cosparse di sale. Ma sono anche molto golose semplicemente bollite nell’acqua o essiccate.

Molte ricette dolci, come torte, crostate, biscotti, creme al cucchiaio e anche gelati prevedono l’utilizzo di questo meraviglioso frutto dal sapore dolce. Anche nei piatti salati riescono ad arricchire i sapori, senza coprire gli altri ingredienti. Ottime per farcire pollo, tacchino, torte salate, per zuppe calde e nutrienti. Un alimento molto versatile ma che spesso ci fa impazzire quando dobbiamo togliere la buccia e la pellicina.

Per sbucciare alla perfezione le castagne senza distruggerle bastano questi trucchetti veloci

Esistono diverse tecniche per pelare le castagne, evitando di disintegrarle con le mani. Il procedimento più utilizzato e conosciuto è tenerle ammollo per un paio di ore, prima di cucinarle.

In alternativa, è possibile aggiungere all’acqua di cottura un cucchiaio di olio d’oliva, in questo modo non sarà complicato rimuovere tutta la buccia. Ma il trucco funziona solo se vogliamo lessarle successivamente, in caso contrario dobbiamo utilizzare altri stratagemmi.

Infatti, se abbiamo realizzato la ricetta delle castagne al forno o in padella, possiamo metterle, ancora calde, in un panno per 10 minuti. Grazie al vapore e all’umidità, sarà semplice spellarle del tutto.

Un altro pratico modo per sbucciare senza difficoltà, è usare il microonde. Effettuiamo sempre un taglio sulle castagne e mettiamole al microonde per pochi minuti, controlliamo che siano definitivamente cotte e poi potremo eliminare le bucce.

Se dobbiamo spellarle quando sono ancora crude, cerchiamo di rimuovere la buccia e poi immergiamo le castagne nell’acqua bollente, per qualche minuto. In questo modo potremo rimuovere la pellicina ottenendo delle castagne perfette e integre.

Infatti, per sbucciare alla perfezione le castagne senza distruggerle bastano questi trucchetti veloci, che non ci faranno perdere tempo per realizzare le nostre ricette.